-Bakan Yılmaz: Terörün çıplak yüzünü gördük ELAZIĞ (A.A) - 31.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki patlamayla ilgili, ''Tabii bu vesileyle terörün çıplak yüzünü de görmüş oluyoruz. Terörün dini yok, etnik grubu yok, ırkı yok'' dedi. Bakan Yılmaz, Bingöl'deki incelemelerinin ardından Ankara'ya gitmek üzere geldiği Elazığ Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de Bingöl'ün Genç Caddesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonrası saldırıyı gerçekleştirenle birlikte 2 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların büyük bir bölümünün tedavilerinin yapılarak sevklerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Bingöl, şöyle konuştu: ''Şu an Bingöl Devlet Hastanesinde yoğum bakımda 3, diğer ünitelerde 2 kişi olmak üzere 5 tane hastamız var. Bir tanesinin durumu maalesef biraz daha ağır. Vefat eden Hatice Belgin hanımefendinin çocuğu daha kritik durumda. Ama onda da küçük de olsa bir iyileşme emaresi vardı bu sabah. Allah'tan ümit kesilmez, inşallah bir teselli olur onun iyileşmesi. Tabii bu vesileyle terörün çıplak yüzünü de görmüş oluyoruz. Terörün dini yok, etnik grubu yok, ırkı yok. Kimden gelirse gelsin terörü açık ve net bir şekilde lanetlemek gerekiyor. Bu anlamda da bütün kesimlerin sorumluluğu var diye düşünüyoruz. Terör hadiselerinin amacı toplumu sindirmek, toplumu bir anlamda hareket edemez hale getirmek. Bu açıdan da baktığımızda da hiçbir şekilde tabii terör hadiselerinden etkilenmeden biz kendi doğru bildiklerimize, çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Metanetle, sabırla bu mücadelemizi devam ettireceğiz.'' Yılmaz, Bingöl halkının da bu durumdan çok rahatsız olduğunu belirtti. -Van'daki deprem- Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremi ''büyük bir afet'' olarak tanımlayan ve bundan Erciş merkez ile kente bağlı merkez köylerinin etkilendiğini belirten Yılmaz, ''Bu deprem sonrasında çok fedakarca çalışan bütün kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Kendim bizzat şahit oldum, gece gündüz o arama kurtarma ekiplerinin nasıl çalıştıklarını gördüm. Bir hafta boyunca da kısa Ankara'ya gidiş gelişlerimin dışında Erciş'teydim. Oradaki çalışmaları bizzat gördüm'' dedi. Böylesine bir afette ufak tefek aksaklıkların, sorunların oluşabileceğini ifade eden Bakan Yılmaz, ancak Van Depremi'nin bugüne kadar Türkiye'de yaşanan afetler arasında en etkili müdahale edilen afetlerden birisi olduğunu açıkladı. Bundan sonraki süreçte daha kalıcı bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye odaklanacaklarını anlatan Yılmaz, ''Bir taraftan yaklaşan kış şartlarında geçici barınma imkanları, özellikle konteyner gibi, diğer taraftan da gelecek sene kışı kalıcı konutlarında geçirebilecek şekilde kalıcı konutların yapımı öncelik kazanacak. Bütün Türkiye ayağa kalktı tabii, kardeşliğimiz bu ülkenin birliği beraberliği, bu milletin mayasının nasıl sağlam olduğu bu vesileyle ortaya çıktı. Bu vesileyle bütün milletimize şükranlarımızı sunuyorum'' diye konuştu. -Her haneye bir ton kömür yardımı- Bir gazetecinin basında çıkan deprem bölgesine gönderilen yardımların yerlerine ulaşmadığı iddialarını hatırlatarak, ''Gönderiler, yardımlar yerine ulaşmıyor mu? Veya orada bir kargaşa mı var?'' sorusu üzerine Bakan Yılmaz, şunları söyledi: ''Bütün köylere, mahallelere ulaşılıyor ama tabii ki arada bir kişi, bir hane her zaman bu tür sıkıntılar sorunlar olabilir. Onlar da tespit edilir edilmez gereği yapılıyor. Erciş'in bir defa köylerinde bir yıkım söz konusu değil. Ama vatandaş haklı olarak psikolojik korkudan evine giremiyor. Oralarda dahi her haneye bir ton kömür dağıttırıyoruz. Her gün bin 800 ton kömür dağıtımı yapılıyor. Tabii bütün hanelere ulaşmanız belli bir zaman istiyor. Yine gıda dağıtımı yapılıyor bütün köylerimize, çadır da biliyorsunuz bugüne kadar hiç olmadığı kadar çadır dağıtıldı, bütün bu yardımlar yapılıyor. Ayrıca yine bu resmi yardımların dışında kendiliğinden gelen, belli bölgelere ulaşan yardım grupları oluyor. Yapılmaması gibi bir durum söz konusu değil ama olabilir, bir ferde ulaşılmamış olabilir, bir hanede sıkıntı olabilir. Onlar da lütfen ilgililere, kriz makamlarında bildirsinler gereği yapılır.'' Deprem bölgesinde şu ana kadar yeterince yardım malzemesi olduğunu, ancak bu yardımlara devam edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, ''Yardımları bir hafta sonra da, bir ay sonra da devam ettirmemiz önemli. Bunu yaparken de lütfen yardımlarımızı kolilerle gönderelim. Mesela gıda paketi yapalım, hijyen paketi yapalım, ramazan kolileri gibi. Aksi takdirde oradaki arkadaşlarımız da çok zorlanıyorlar, ben de bizzat şahit oldum. Çok karışık bir şekilde gelince bunu ayırmak, paketlemek takdir edersiniz büyük bir emek ve o ortam içinde yapmak çok zor'' dedi.