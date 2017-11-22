Bakan Yılmaz'ın açıkladığı 'Akıllı Veli' hemşehrisi çıktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile ilgili görüşlerini kısa mesaj yoluyla gönderen ve Bakan Yılmaz\'ın da telefon rehberine \'Akıllı Veli\' olarak kaydettiği velinin Sivas\'ta işçi olarak çalışan Kadir Halıcı (50) olduğu ortaya çıktı. Halıcı, \"Bakanımız da canlı yayında benden bahsetmiş \'Akıllı Veli\' diye telefonuna kaydettiğini söylemiş. Çok gururlandım\" dedi.

TCDD\'de işçi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Kadir Halıcı\'nın lise birinci sınıf öğrencisi kızı Şevval Halıcı (11) girdiği TEOG sınavında kendi evine yakın okulu kazanamadığı için evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldı. Hem kendi çocuğunun hem de büyükşehirlerde uzun süren servis yolculuklarıyla çocukların okula gitmesinden şikayetçi olan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın TEOG\'un kaldırılması gerektiği açıklamalarının ardından TEOG ile ilgili şikayetlerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın cep telefonuna mesaj yoluyla gönderdi. Mesajları okuyan ve velinin ilgisinden dolayı teşekkür mesajı gönderen Bakan Yılmaz, yeni liseye geçiş sistemini açıklarken, Halıcı\'yı cep telefonunun rehberine \'Akıllı Veli\' olarak kaydettiğini açıkladı.

\'SİSTEMDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYDİM\'

TEOG sisteminden çok şikayetçi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'TEOG kaldırılmalı\' sözünden bu konu hakkında düşünceler geliştirdiğini söyleyen Halıcı ,\"Bu düşüncelerimi bakanımızla paylaştım. Cumhurbaşkanımızın sözü benim için başlangıç oldu. Zaten 3 tane öğrenci okutuyorum, bu konuda benim çok şikayetlerim vardı. TEOG sistemini ben beğenmiyordum. Bakanımıza düşüncelerimi kendi telefonuna kısa mesaj atarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi yazdım. Sağ olsun kendisi de bunları beğenmiş. Bana teşekkür mesajı gönderdi\" diye konuştu.

\'GURURLANDIM\'

Bakan Yılmaz\'ın televizyonda kendisinden bahsettiğini yakınlarından öğrendiğini anlatan Halıcı, \"Bakanımız TEOG konusunda mesajımı aldıktan sonra televizyonda basına açıklamalarda bulundu. Ben o açıklamaları izlememiştim. Bakanımız bu açıklamaları yaparken benim ismimden bahsetmiş. Beni tanıyan eş, dost, akraba beni aradı. İsmet bey senden bahsediyor dediler. \'Bu konuyla ilgili mesaj attın mı?\' diye sorunca ben de TEOG sisteminin değişmesi gerektiğini, çocuklarımız için iyi bir sistem olmadığını, çok zorluklarla dolu olduğunu anlatmıştım. Birçok konuya da mesajın içeriğinde değinmiştim. Bakanımızda canlı yayında benden bahsetmiş \'Akıllı Veli\' diye telefonuna kaydettiğini söylemiş. Gazeteci arkadaşlara da ismimi açıklamış. Bu durumdan dolayı çok gururlandım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu devletin bir bakanının toplumun her kesiminden insanların düşüncelerini aldığını gösteriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok duygulandım\" ifadelerini kullandı.

\'YENİ SİSTEM ÇOK GÜZEL OLDU\'

Kızı Şevval\'ın geçen yıl TEOG sınavına girdiğini ve puanı yetmediği için 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldığını belirten Halıcı, \"Eğer şu andaki sistem olmuş olsaydı kızım benim mahallemdeki evime yakın okula gidecekti. Ekstra bir servis ücreti ödemeyecektim. Çocuğumun cebine harçlık koymayacaktım. Öğlen gelip çocuğum yemeğini yiyebilecek, evinde dinlenip tekrar okula gidecekti. Bu açıdan yeni gelen sistem çok iyi oldu\" dedi.



FOTOĞRAFLI