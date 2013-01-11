Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Etkisiz hale getirdiklerimiz de bu ülkenin vatandaşı, onların ailesinin de acısını anlamak lazım

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Biz tek bir kişinin bile ölmesini istemiyoruz. Etkisiz hale getirdiklerimiz de bu ülkenin vatandaşı, onların anne babasının acısını da anlamak lazım”dedi.

gazeteport.com'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,, bedelli askerlikle ilgili teklifin görüşüldüğü Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda, Muş’un Korkut ilçesinde defnedilen PKK’lı Sezer Arslan’ın ailesini de örnek vererek, “Türk bayrağı altında taziyeleri kabul eden babası, ‘Ben oğlumu Hakkari’ye okumaya gönderdim, onu benden çaldılar’ diyor. Türk vatandaşı olan bu insanların üzüntüsünün, gözyaşının da farkında olmak gerekir” dedi.