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Eğitim

Bakan Yılmaz'dan ÖSYM açıklaması: Soruşturmalar başlatıldı

Yılmaz: "Soruşturma neticesi ortaya çıktığında kamuoyuna tek tek açıklayacağız"

16 Ağustos 2017 16:52

İstanbul’da eğitim editörleri ve gazetecilerle biraraya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yerleştirme hatasıyla ilgili  soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yılmaz, “Bu bir hata. ÖSYM'nin hatası. Hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. ÖSYM özür diledi. Özür dilemek değerler eğitiminin bir parçasıdır.  Bir öğrenci ‘Yanlış yaptınız, bu yanlışı düzeltin’ diyor. Varsa bu hatanın düzeltilmesi lazım. Yapılan şey bir hatadır. Bundan sonra olmayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı. Kuruma güven azalıyor. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak lazım. O soruşturma neticesi ortaya çıktığında biz de kamuoyuna bunun neden kaynaklandığını tek tek açıklayacağız."

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