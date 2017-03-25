Bakan Yılmaz'dan öğretmenlere performans kriteri açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz." dedi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde "Öğretmenlerle Buluşma Programı"na katılan Yılmaz, en fazla bütçenin Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını, eğitimin ülkenin güvenliğinden, savunmasından ve sağlığından önemli olduğunu anlattı.



Eğitimde verimliliğin arttırılması için öğretmenlere yönelik bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimize bir performans kriteri getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz birbirlerine bir derece, bir not versin. İstiyoruzki bütün veliler öğretmenlere bir ders, bir derece, bir not versin. İstiyoruz ki bütün öğrencilerimiz versin. Dolayısıyla biz bütün bu değerlendirmeleri aldıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş için, sınav için bir kriter koyalım ve buralara geçenlere de biz ilave ödemelerde bulunalım da diğerleriyle arasında fark olsun. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha iyi bir yola gireceğiz."



Okul Sütü Programı'na ilişkin, yılda 6 milyon öğrenciye okul sütü verildiğini belirten Yılmaz, "60'lı yıllarda bu Amerika yardımı olarak gelirdi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için şimdi kendi çiftçimizin ürettiği sütü evlatlarımıza veriyoruz. Eskiden yardım alan Türkiye'den, yardım eden Türkiye'ye... Şimdi Afrika'daki birçok ülkeye biz okul sütü yardımında bulunuyoruz. Haftada iki gün de üzüm dağıtıyoruz, dolayısıyla geçmişle kıyaslanamayacak şekilde önemli bir aşamadayız." değerlendirmesini yaptı.