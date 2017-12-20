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Eğitim

Bakan Yılmaz'dan Nurten öğretmene tebrik

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/AYVACIK (Samsun), (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslararası bir vakıf tarafından dünyanın 'en iyi 50 öğretmen'i arasında gösterilen Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u telefonla arayarak kutladı

20 Aralık 2017 14:56

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/AYVACIK (Samsun), (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uluslararası bir vakıf tarafından dünyanın \'en iyi 50 öğretmen\'i arasında gösterilen Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u telefonla arayarak kutladı.
Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu\'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş (33), Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer aldı. İlk 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş\'a Türkiye\'nin dört bir yanında tebrik telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor.
Son olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Akkuş\'u telefonlara arayarak tebrik edip başarısından dolayı kutladı. Bakan Yılmaz\'ın tebrik telefonu ile çok mutlu olduğunu söyleyen Akkuş, \"Sayın bakanımız kendisi bizzat telefonla arayıp beni tebrik etti. Çok gururlandım. Ülkeme bu başarıyı kazandırdıım için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Sayın bakanımızın tebriği beni ayrıca onurlandırdı. İnşallah önce ilk 10 arasına girip sonra da en iyi öğretmen seçilmeyi başarabilirim\" dedi.

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