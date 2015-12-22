Milli Savunma Bakanı Yılmaz'dan Musul açıklaması: Kalacağız

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Başika'daki askerlerle ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz "Eğitici personel Başika'daki kampta kalmaya devam edecek" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Yılmaz, eğitici personelin kampta kalmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin Başika Kampı'na asker sevkiyatı yapması Irak hükümetiyle ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Bir grup Türk askeri, kamptan ayrılmıştı. 10-12 araçlık bir konvoyla ayrılan Türk askerleri Kuzey Irak'taki bir başka bölgeye geçmişti.

“Rus uçağın kara kutusu”

Öte yandan, İsmet Yılmaz, "düşürülen Rus uçağının kara kutusunun açıldığı ve arızalı olduğu söylendi. Bu Türkiye'nin tezlerinin doğruluğunu gösteren bir durum mu " sorusuna, "Sonuçta olana bakın, yoruma hiç gitmeyin. Biz hep doğruyu söyledik, doğruyu yaptık" karşılığını verdi. TBMM Genel Kurul'una bilgilendirme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Yılmaz, talep olması halinde bilgi vereceğini kaydetti.