-Bakan Yılmaz'dan "askerlik" açıklaması SİVAS (A.A) - 16.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Askerliğin kısaltılmasıyla ilgili hiçbir çalışmamız yok" dedi. Bakan Yılmaz, Sivas Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kente geliş amaçlarının şehit ailelerine verilecek iftara katılmak olduğunu söyledi. Ülkenin asıl sahibinin, en yüksek fedakarlığı yapmış olan şehitler olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Onların yakınları bizler için en büyük emanettir. Onlarla bir arada olabilmek bizim için en büyük gurur, onur'' dedi. Seçim döneminde Sivas'ı aldıkları noktadan daha iyi bir noktaya götüreceklerini söylediklerini ifade eden Yılmaz, ''Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yapamayacaklarımızı kesinlikle vadetmedik ama vaat ettiklerimizin de arkasında olduk. Sivas her şeyin en güzeline layık'' diye konuştu. -Askerlik açıklaması- Bakan Yılmaz, sözleşmeli askerlerin eğitimiyle ilgili Sivas'ın gündeminde olup olmadığının sorulması üzerine, ''Evet Sivas gündemde'' karşılığını verdi. ''Bedelli askerlik Sivas'ta yapılabilir mi?'' sorusunu ise Yılmaz, şöyle yanıtladı: ''Onunla ilgili hiçbir çalışma yok. Yani askerliğin kısaltılmasıyla ilgili de bir çalışmamız yok. Onu çok net olarak söyleyeyim, askerliğin kısaltılmasıyla ilgili hiçbir çalışmamız yok. Ancak süre bakımından tek süreli olsun, bir süreli olsun şeklinde, ona süre bakımından tek tip diyelim, Genelkurmay Başkanlığımızın bir çalışması var. Daha o henüz tamamlanmadı. İnşallah tamamlayıp Bakanlığımıza ilettiklerinde biz yapılmış olan çalışmayı değerlendireceğiz. Ancak o 5 bin sözleşmeli erin eğitiminin yapılacağı yerler arasında Sivas da var, onu söyleyebilirim.'' Yılmaz, ''Ramazan sonrası terör operasyonlarıyla ilgili bir yol haritası çizildi mi? Belirlenen bir program var mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Türkiye biliyorsunuz yeni terörle muhatap olmuş bir ülke değil, yaklaşık 30 yıldan beri hatta kimilerine göre 12 Eylül öncesinden beri devam eden bir çalışma var, bir mücadele var. Belki de çok daha önceki sürelere de götürülebilir bu. Biz her geçen günden tecrübe kazanaraktan, hiçbir gücümüzü geri planda tutmadan, tüm gücümüzle teröre karşı var olan savaşımızı demokrasi içinde, hukuk kurallarına bağlı olarak en tavizsiz şekilde yerine getireceğiz. İki kriterimiz var, demokrasi içerisinde, hukuk kurallarına bağlı olaraktan tüm milli gücümüzü seferber edeceğiz.'' Vali Ali Kolat ise ''Gerçekten biz sizlerle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bürokrat olduğunuz dönemlerle de bir Sivaslı olarak Sivas'a çok büyük hizmetleriniz geçmiştir. Bakan olmanızdan da Sivas halkı ve tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları hepimiz büyük bir gurur duyduk'' dedi.