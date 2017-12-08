Bakan Yılmaz: Türkiye beşeri sermaye ile gelişmeye başladı (2)

\'VATANDAŞIMIZ NE DİYORSA ONU YAPIYORUZ\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'nın Kula ilçesinde Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii\'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yılmaz, imam hatip liseleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi, \"Bazılarının \'ülkenin her yerini imam hatiple doldurdunuz\', sözü kesinlikle doğru bir tabir değildir. İmam hatip lisesine giden öğrenci sayısının oranı yüzde 12, meslek liselerine giden öğrenci sayısı oranı yüzde 43, meslek liseleri daha fazla. Hiç böyle ‘Ülkeyi imam hatiple doldurdunuz\' denir mi? Biz, vatandaşımız ne diyorsa, onu yapıyoruz. Millet ne istiyorsa, onu biz yapmakla mükellefiz. Niye eleştiriyorlar; milletin dediği yerine gelmesin diye. Önleyici propaganda. Hayır, biz vatandaş ne derse onu yapacağız. Bu devletin sahibi vatandaş, bu toprağın sahibi vatandaş\" dedi. Türkiye\'nin bugününün dünden çok daha iyi olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, caminin yapılmasında emeği geçen hayırsever Hüseyin Akhan\'na teşekkür etti.

\'YÜKSEKÖĞRETİMDE DİKEY BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\'

Bakan Yılmaz, temel atma töreninin ardından Celal Bayar Üniversitesi, Kula Belediyesi ve hayırsever işadamı Hüseyin Akhan tarafından tadilatı yaptırılarak eğitime kazandırılan, Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Müşerref Akhan Yerleşkesi\'nin açılışına katıldı.

Yılmaz burada yaptığı konuşmada, \"2018 için üniversitelere 27 milyar 766 milyon lira kaynak ayırdık. Bugün 176 üniversitede 7 milyona yakın öğrenci var. 2002\'de bu öğrenci sayısı 1 milyon 650 bindi. 150 binin üzerinde akademisyenimiz var. 2002\'de her 100 öğrenciden 14\'ü üniversiteye gidebilirken, şimdi 42\'si gidebiliyor. Yükseköğretimde yatay büyüme sağladık, bundan sonra nitelik ve kalite bakımında dikey büyümeyi gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu.

Açılışa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula Kaymakam Osman Güven, CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, hayırsever işadamı Hüseyin Akhan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kula sofrasında düzenlenen yemeğe katılan Bakan Yılmaz, Ahmetli ilçesine gitmek üzere Kula\'dan ayrıldı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

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