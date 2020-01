Bakan Yılmaz: Türkiye beşeri sermaye ile gelişmeye başladı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'da yaptığı ziyaretlerde ülkenin eğitim altyapısını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi. Türkiye\'nin petrol, altın bularak değil, beşeri sermayeyle gelişmeye başladığını kaydeden Bakan Yılmaz, daha iyi olmanın yolunun eğitimden geçtiğini dile getirdi.

Manisa\'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve bürokratlar tarafından karşılandı. Manisa Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Güvençer, Bakan Yılmaz\'ın adına dikilen 10 bin fidanın sertifikasını verdi. Çok anlamlı bir hediye aldığını kaydeden Bakan Yılmaz, Güvençer\'e Bakanlığa bağlı olgunlaşma enstitüsünde yapılan eseri hediye etti.

Bakan Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı\'na geçti. Parti binası önünde çiçekle karşılanan Bakan Yılmaz, İl Başkanı Berk Mersinli ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı\'nda konuşan Bakan Yılmaz, 15 yıldan bu yana milletin içinde olduklarını, dışardan bakmadıklarını belirterek, \"Hiç dışarıdan bakılmadı. Millet bizim yanımızda durdu. Millet kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak oy vermez. Millet yapılanlara bakar. Verilen oylar yapılanlaradır\" dedi.

Türkiye\'de her alanda değişim ve dönüşüm sağlandığını dile getiren Bakan Yılmaz, \"Herkes diyor ki Türkiye büyük bir atılım gösterdi. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, enerjide. Herkes kendi çocukluğunu hatırlasın, bizim dönemimizde çok fazla elektrik kesintileri olurdu. Şimdi enerji kullanımları artmış olmasına rağmen, elektrikler eskisi kadar kesilmiyorsa, enerjide bir şeyler yapıldığını gösteriyor. Ulaşımda ise 80 yılda yapılanın 3 katından daha fazlası yapıldı. Sağlıkta da büyük atılımlar yapıldı. Sabah 04.00\'te hastaneye gittiğimi hatırlıyorum, sıra alıyorduk\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE BEŞERİ SERMAYEYLE İLERİ GİDİYOR\'

Her alanda başarı göstermenin en büyük etkeninin beşeri sermaye olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, \"Aklınıza gelen her alanda eğer iyi bir şeyler yapıldıysa, bunun nedeni beşeri sermayenin iyi olmasıdır. Daha iyi yöneticiler, idareciler, mühendisler. Bunun başı eğitimdir. Türkiye ileri gittiyse petrol, altın madeni bulduğu için değildir. Beşeri sermayedir. Beşeri sermayeyi de nitelikli kılan eğitimdir. Daha iyi olmanın yolu eğitimden geçiyor. Alt yapıyı biz Türkiye olarak büyük ölçüde tamamladık. Artık kaliteli eğitim baskısı oluştu. Altyapı çok büyük oranda tamamlanmak üzere. Geçen hafta Hakkari\'deydik. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 22. En geri kaldığımız konulardan biri okul öncesi eğitimdi. Okul öncesi eğitim oranı Hakkari\'de yüzde 80\'i yakalamış durumunda, Antalya\'da yüzde 70 civarında. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliklerimiz giderdikten sonra 21\'inci yüzyılı Türkiye\'nin yüzyılı yapacağız. Halkın gözü terazidir, bu terazi hiç şaşmadı, inşallah bundan sonra da şaşmaz. Biz daha iyi hizmetler vermek için halkımıza gayret edeceğiz\" dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı\'nın ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni (MOSTEM) ziyaret etti. Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapılıp işletilen okulda atölyeleri gezen Bakan Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti. Atölyelerde son teknik uygulamaları, robot teknolojisini de inceleyen Bakan Yılmaz, Manisa OSB\'nin meslek lisesinin örnek olduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz\'a; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu ve okul yetkilileri eşlik etti.

Okuldaki gezinin ardından Bakan Yılmaz, spor salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Buradaki etkinlikte öğrenciler, halk oyunlarını sergiledi. Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu, eğitim ve sosyal alanlarda yatırım yaparak, sanayicinin ihtiyaçlarını cevap vermeyi hedeflediklerini söyledi. Sarıgözoğlu, \"Ülkesi için çalışan bir bölge olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Her türlü imkanı okulumuz ve öğrenciler için seferber ediyoruz. MOSTEM, mesleki teknik becerileri gelişmiş mühendis gibi düşünen insanlar yetiştirecektir\" dedi.

Öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, organize sanayinin yaptığı Türkiye\'ye örnek bir okulu görmekten gurur duyduğunu söyledi. Ülkeye yapılacak en iyi ve en önemli yatırımın eğitim olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

\"Eğitimden daha önemli, faydalı bir yatırım yoktur. Biz de bu düşünceyle meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye\'de meslek okullarına gidenlerin oranı yüzde 43. Hedefimiz bunu yüzde 60\'a çıkarmak. 2023\'te bunu yüzde 60\'a çıkarmak istiyoruz. 2002 yılında toplam eğitime ayrılan bütçe sadece 10.5 milyar liraydı. Bizim sadece meslek eğitimine ayırdığımız para bu yıl, 13.5 milyar lira. Bu dönemde kaliteli bir mesleki eğitim vermek için organize sanayilerde açılan okulları destekledik. Meslek eğitiminde 23 bin 654 öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. 2023 hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkma hedefine kaliteli bir mesleki eğitimle ulaşabilir. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık, bu amaçla meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanı verdik.\"

\'ARTIK MESLEK LİSELERİNİ TEK BAŞIMIZA YÖNETMEK İSTEMİYORUZ\'

Tematik meslek lisesi uygulamasına da önem verdiklerini dile getiren Bakan Yılmaz, bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtıklarını anlattı. Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı olan meslek liselerini OSB\'lere, ticaret odalarına, mesleki kuruluşlara devretmeye hazır olduklarını söyleyerek çağrı yaptı. Bakan Yılmaz, \"Artık meslek liselerini biz yönetmek istemiyoruz. Tek başımıza yönetmek istemiyoruz. Yönetimin içinde ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, belediyeler olsun, mesleki birlikler olsun. Hep beraber organize sanayinin ihtiyaçlar neyse o bölümleri açalım, daha kaliteli bir eğitim verelim. Meslek eğitiminde her türlü desteği veriyoruz. OSB, okulu almak istiyorsa, sanayi odalarına, ticaret odalarına devretmeye hazır olduğumuzu çok açık şekilde söylüyoruz. Mesleki eğitim konusunda söylenmeyin, söyleyin. Siz söyleyin, gereğini biz yerine getirelim diyoruz. Hep beraber birlik beraberlikle çalışırsak yarınlar daha iyi olacak\" dedi.

Bakan Yılmaz son olarak yoksulluk ve cehaletle savaştıklarını belirterek, bu savaşı yenmek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Manisa OSB Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu Bakan Yılmaz\'a vazo hediye etti. Manisa\'daki programını tamamlayan Bakan Yılmaz, ardından Kula ilçesine gitti.



FOTOĞRAFLI