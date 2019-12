-Bakan Yılmaz: Terörü bitireceğiz SİVAS (A.A) - 16.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Biz devlet olarak, hükümet olarak terörü sona erdireceğiz. Ancak biraz daha tahammül, biraz daha sabretmek gerekiyor. Kardeşliğimize, birliğimize, bu vatandaki müşterekliğimize terör ve şiddet silahını kullanarak saldıranlara karşı hep dik durduk, bundan sonra dik duracağız'' dedi. Bakan Yılmaz, Sivas Valiliğinin Büyük Otelde şehit ailelerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının ülkenin her türlü sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını diledi. ''Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprağını bizlere değişmez vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum'' diyen Bakan Yılmaz, din, devlet, vatan, millet, birlik ve dirlik için can veren şehitlerin ruhlarının şad, mekanları cennet olmasını diledi. Ateşin düştüğü yerin farkında olduklarını belirten Bakan Yılmaz, şehit yakınlarına sabır dileyerek, şunları kaydetti: ''Biz devlet olarak, hükümet olarak terörü sona erdireceğiz. Ancak biraz daha tahammül, biraz daha sabretmek gerekiyor. Kardeşliğimize, birliğimize, bu vatandaki müşterekliğimize terör ve şiddet silahını kullanarak saldıranlara karşı hep dik durduk, bundan sonra dik duracağız. Demokrasiden ve hukuktan ayrılmadan var gücümüzle bu terörün sonunu getireceğiz. Bu vatan uğruna şehit düşen yiğitlerimizin, evlatlarımızın yakınlarını aziz emanet bildik. Eğer eksik olarak yaptığımız bir husus varsa tüm kardeşlerimizden eksik olarak yapılanları ister dernek başkanımıza, ister milletvekili kardeşlerime, isterse sayın valimize iletilmesini istirham ediyorum. Biz Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üç bakanlık ortak olarak 'Acaba şehitlerimize, gazilerimize ihmal ettiğimiz, görmediğimiz, unuttuğumuz eksik kalan bir husus var mı' diye bir çalışmamız var. Dolayısıyla tüm kardeşlerimizin her ne bir eksikliğimiz olmuşsa onları ister şehit ve gaziler derneğimizin başkanlığına, ister bizim milletvekili arkadaşlarımıza, isterse sayın valimize iletirler, onlar bize ilettiklerinde inşallah bu çalışma da bunu kullanırız.'' Konuşması sırasında duygulanan Bakan Yılmaz, ''Türk milleti bir ve beraber olarak kararlılıkla yürüdükçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 21. yüzyıla girerken ülkemizi zengin millet, güçlü toplum, ileri demokrasi ve lider ülke yapmak istiyoruz. Bunun için bir olmamız lazım, birlik olmamız lazım ve sizlerin dualarında talibiz'' dedi. Sivas Müftüsü Yusuf Şahin'in duası sırasında bazı şehit yakınlarının ağladıkları görüldü. Bakan Yılmaz daha sonra Şehit Yakınları ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal'a bakanlığının arması bulunan çini bir tabak armağan etti. İftar saati öncesinde yerel bir televizyon kanalının kent meydanında düzenlediği iftar programına da katılan Bakan Yılmaz, İstasyon Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret etti. Bakan Yılmaz'ın küçük oğlu Ömer Yılmaz'ın da bulunduğu ziyaret sırasında bir genç kız, Yılmaz'a nazar boncuğu taktı.