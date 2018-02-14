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Eğitim

Bakan Yılmaz: TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değil

Hüsnü Ümit AVCI- Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değil" dedi

14 Şubat 2018 17:16

Hüsnü Ümit AVCI- Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"TEOG\'un bu yıl yapılacağı doğru değil\" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışına katılmak üzere Sivas\'ın Suşehri ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, açılış öncesi, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği\'nin Resmi Gazete\'de yayımlanmasıyla ilgili basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Yılmaz, \"Bugün bir yönetmeliğimiz yayımlandı. Bu yönetmelik aslına bakınca bu yıl uygulayacağımız sistemi de açıklayan sistem. Merkezi sınavın ne olduğunu, merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde konuldu. Geçici madde şunu söylüyor; Bu zamana kadar bir önceki usulle okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Bu yıl TEOG olmayacak. Adrese dayalı yerleştirmeyle evlere en yakın okul sistemini dikkate alarak, diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 gibi bir öğrencimiz merkezi sınavla okula alınacak. Yönetmenlik buna ilişkindir. Dolayısıyla TEOG\'un bu yıl yapılacağı doğru değildir\" dedi.
\'ADRES DEGİŞİRSE OKUL DA DEĞİŞİR\'
Eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği iddialarının doğru olmadığını da aktaran Yılmaz, şunları söyledi:
\"Eski sistemle girenlere eski sistem uygulanacak. Kendi puanı hangi okula yetiyor, o okula yerleşebilir, kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde, adrese dayalı sistemde adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise çok az, sadece yüzde 10 fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okullarıyla, teknik okullar bu kapsamdadır. Bu da yüzde 10\'a tekabül ediyor. Bir çelişki, bir anlaşmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul. Yani adam şunu söylemesin, \'TEOG sistemini kaldırdınız o halde bende evimin yanındaki okula kaydedeyim\' demesin diye bu da farklı bir karışıklığa, farklı bir haksızlığa yol açacağına düşündüğümüzde eski sisteme tabi olanlar eski sistemle okullarına devam edecekler. Yeni öğrencilerse yeni sisteme tabi olacaklar. Ona uygun şekilde de okul değişiklikleri de yapılabilecek.\"

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