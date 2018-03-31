Bakan Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (3)

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HİBE PROJELERİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ndeki Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II

31 Mart 2018 21:39

HİBE PROJELERİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte, Akdeniz İhracatçı Birlikleri\'ndeki Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı\'nda hibe almaya hak kazanan projeler için düzenlenen sözleşme imzalama törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, TKDK\'nın kurum olarak Türkiye\'nin gelişmesi ve kalkınması için çaba gösterdiğini desteklerle kırsal alanda istihdam sağlandığını dile getirdi. Elvan, imzalanacak sözleşmelerle Mersin\'e 300 milyon liraya yakın bir yatırımın gerçekleştirileceğini ifade ederek, \"Ben bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorum, iş ve aş için çalışmak istiyorum\' diyen varsa gelsin. Çalışan ve üreten kim varsa destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim anlayışımız bu. Bir başka anlayışımız, vatandaşla devleti, hükümeti, kurumlarımızı bütünleştirmek, kaynaştırmak\" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da, gıda güvenliğini, kalkınmayı sağlamak, göçü durdurmak için kırsalın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakan Fakıbaba ise şehirlerin kalkına bilmesi için ilk şartın kırsalın kalkınması olduğun ifade etti.
Konuşmaların ardından desteklenen 58 yatırım projesinin sözleşmesi imzalanırken, hibe almaya hak kazanan çiftçilere çekleri teslim edildi.

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