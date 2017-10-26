Bakan Yılmaz: Kaliteli eğitim değişmez hedefimiz (2)

\'GELECEĞİMİZ ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK\'

Bakan Yılmaz, daha sonra Kayseri\'de özel bir kolej tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet\'in kuruluşun 94\'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri\'den yola çıkan Cumhuriyet Eğitim Treni ile Sivas\'a gelen 200 öğrenci ile bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler, Bakan Yılmaz\'ın alana geldiği sırada \"En büyük bakan bizim bakan\" diye slogan attı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, \"Eğitim sadece 4 duvar arasında verilmez. Geleceğimiz aydınlıktır. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu Cumhuriyeti daha güçlü kılarsanız, Sivas kongresinin kurtuluş amacını gerçekleştirmiş olursun. Tam bağımsız olabilmek için bu ülkeyi güçlü kılmak lazım. Nitelikli bilgiye ve bilim adamına sahip olmak lazım. Her alanda Türkiye her alanda ileriye gidiyor. Türkiye\'nin ileriye gitmesine neden olan da bu milli eğitimdir. Bu günümüz dünden kat kat daha iyidir. Yarınımız geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır\" dedi.

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