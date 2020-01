Bakan Yılmaz: Kaliteli eğitim değişmez hedefimiz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'de eğitimin iyi noktada olduğunu belirterek, \"Kaliteli ve fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitim değişmez hedefimizdir\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı ile UNESCO Sivas Çalıştayı\'na katılmak üzere karayolu ile sabah saatlerinde Sivas\'a geldi. Kentte faaliyet gösteren bir otelde düzenlenen programa Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'de UNESCO ve Milli Komisyonun çalışmaları hakkında farkındalığın artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye\'nin her bölgesinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin yerinde olacağını aktaran Yılmaz, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun çalışmalarını her zaman destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz\" dedi. Bakan Yılmaz, UNESCO\'nun misyonunun eğitimle gerçekleşeceğini, Birleşmiş Milletler\'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ancak eğitimle ulaşılabileceğini dile getirerek, herkes için fırsat eşitliğini sağlayan kaliteli bir eğitimin bakanlıklarının öncelikli görevi olduğunu belirtti.

\'TÜRKİYE\'DE EĞİTİM İYİ YERDE\'

Türkiye\'de eğitimin iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Yılmaz, \"Ben böyle deyince bakıyorum, aynen bu fil gibi, bazıları sadece filin yağında tutuyor kendilerince bir tanım yapıyor, veya burnundan tutuyor kendince bir tanım yapıyor. O zaman da \'A bak böyle\' dedi diyor. Onların gördüğünden çok daha fazlasını çok net olarak biz görüyoruz. Türkiye\'nin nereye gittiğini, ne olduğunu, hangi durumda olduğunu onu da çok iyi biliyoruz\" dedi.

Bakan Yılmaz Türkiye\'nin büyüklüğünü görmek isteyenlerin Türkiye\'den dışarıya gitmesini önererek, \"İster Amerika\'ya gitsin. Çok net olarak söylüyorum, ister Avrupa\'ya gitsin, isterse en doğuya gitsin. Türkiye her alanda çok büyük bir başarı elde etti. Sorumluluğumuz çok fazla. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil Türkiye\'de geçici koruma altındaki Suriyelilere de eğitim vermek istiyoruz. Bizden eğitim desteği isteyen ülkeleri de göz önüne aldığımızda sorumluluğumuzun her geçen gün arttığının da farkındayız\'\' diye konuştu.

Afrika ülkeleri Eğitim Bakanları toplantısının geçen hafta İstanbul\'da yapıldığını hatırlatan Yılmaz, \"Afrikalı Bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Her birisiyle yapılan görüşmede hem ülkemizin eğitim sistemini tanıttık ama bir de UNESCO Yürütüme Kurulu adaylığımıza destek de talep ettik. Birçoğu açık olarak desteğini vereceğini söyledi. İnşallah bu Afrika ülkelerinin eğitim konusundaki bizden beklentilerini karşılamak için de bundan sonra çok daha fazla çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

\'KALİTELİ EĞİTİM DEĞİŞMEZ HEDEFİMİZDİR\'

Bakan Yılmaz, Bakanlık olarak Türkiye\'yi zengin, güçlü ve mutlu insanların yurdu yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

\"Eğitimin amacı budur, insanı mutlu kılmak. Bir eğitim düşün ki insanını mutlu kılmıyor, hayata bağlatmıyor, hayata tutundurmuyor, yarına olan umutlarını artırmıyor. Orada doğru bir eğitim var demek mümkün değildir. Eğitimin amacı insanı hayata bağlamak, yarına olan umutlarını artırmak. Biz birçok alanda bundan çok iyi mesafe aldığımızı söylüyoruz. İnsanı mutlu kılmanın, zengin kılmanın, ülkesiyle, kendi kimliğiyle gurur duyacak bir halde yaşatmanın yolu yine eğitimle olur. Çünkü farklılıkları da zenginlik olarak görecek, onları da benimseyecek, yük olarak değil, kimliğinin asli unsuru olarak görecek, bunu da yine eğitimle başarabiliriz. Eğitim çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen ve gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Kaliteli ve fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitim değişmez hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çok önemli mesafeler kaydettik. 64 bin 200 okulda 17 milyon 700 bin üzerinde öğrencimize bir milyon 62 bin öğretmenimizle eğitim veriyoruz.\"

\'İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRMAK İÇİN 58 BİN DERSLİK İHTİYACIMIZ VAR\'

Bakan Yılmaz, kaliteli eğitimin önemli olduğunu, bunun da eğitime kaynak ayırmaktan geçtiğini belirterek, hükümetler döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları da anlattı. Kaliteli bir eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdüklerini, 45 bin 300 dersliğin yapımının da devam ettiğini belirten Bakan Yılmaz, \"İkili eğitimi ortadan kaldırmak için ihtiyacımız olan derslik sayımız 77 bindi, 24 Kasım 2016\'ydı bir yıl oldu. 77 bin eksikten şimdi 58 bin derslik ihtiyacına düştü. 58 bin dersliği yaparsak ikili eğitimi kaldıracağız. 45 bininin de yapılmakta olduğunu söyleyeyim\" ifadesini kullandı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalttıklarını, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirdiklerini, Fatih Projesini başlattıklarını, müfredatı yenilediklerini hatırlatan Bakan Yılmaz, \"2003- 2017 arasında 5 milyar 881 milyon şartlı eğitim yardımı yaptık. Her alanda okullaşma oranını artırıyoruz. Kızlarımızın okullaşmasına önem veriyoruz\" diye konuştu.

