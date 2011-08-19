-Bakan Yılmaz: ''Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz'' MALATYA (A.A) - 19.08.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Teröristler, bunların arkasındaki güçler ne yaparlarsa yapsınlar biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz'' dedi. Yılmaz, bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak için geldiği Malatya'da, Yeşilyurt ilçesindeki sokak sağlıklaştırma çalışması ve tarihi konakların restorasyonu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı, ilçe esnafı ile görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, son dönemde yoğunlaşan terör hadiselerini şiddetle kınadığını belirtti. Bu tür saldırıları ''menfur' olarak nitelendiren Yılmaz, ''Bu saldıralar ülkemizin huzuruna, gelişmesine ekonomik olarak, demokratik olarak daha ileri gitmesine engel olmaya çalışan çevrelerin çabaları. Öyle görüyorum ben'' diye konuştu. Bu saldırıların Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerine diğer bölgelerden daha fazla zarar verdiğine işaret eden Bakan Yılmaz, ''Saldırıların bu bölgelerin kalkınmasına, gelişmesine, halkın huzuruna refahına zarar verdiğini vurguladı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat, Türkiye güçlü bir ülke. Milletimiz bütün etnik unsurları ile bütün inanç unsurları ile bu hadiselerin değerlendirmesini çok iyi yapabilecek olgunluğa sahip bir millet. Dolayısı ile ben bu hadiselerin, bu badirelerin de atlatılacağına inanıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Teröristler, bunların arkasındaki güçler ne yaparlarsa yapsınlar. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Demokrasimizi geliştirecek, ekonomimizi geliştireceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da, Balkanlarda, Kafkaslarda güçlü bir ülke olmaya devam edecek. Küresel düzeyde güçlü bir aktör olmaya devam edeceğiz. Ve bu gücünü de her zaman olduğu gibi bundan sonra da barıştan, refahtan, özgürlükten yana kullanacak.'' -''Bir tek insanın canı bile herşeyden daha değerli, daha üstün''- Ateşin düştüğü yeri yaktığını dile getiren Bakan Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi, silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulundu. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Yılmaz, ''Bir tek insanın canı bile her şeyden daha değerli, daha üstün. Bütün siyasi görüşlerden, ideolojilerden çok daha kutsal'' dedi. ''Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmaksa bütün insanlığı kurtarmak gibidir'' ayetini hatırlatan Yılmaz, insan canın aziz bir değer olduğunu buna herkesin saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, buna saygı göstermeyenlere de sadece bir siyasi görüşün bir partinin, grubun değil bütün sivil toplum kuruluşları medya ve ilgili bütün tarafların gerekli tavrı göstermesi lazım. İnşallah ülkemiz bu badireleri de atlatacak ve yoluna devam edecek'' diye konuştu. -Türkiye'nin Somali'ye yönelik yardımları- Türkiye'nin Somali'ye yönelik yardım kampanyalarını da değerlendiren Bakan Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda büyük, örnek bir davranış sergilediğini söyledi. Afrika'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi, Somali'de de açlık ve kıtlık yaşandığına işaret eden Yılmaz, ''Türkiye'den çok daha gelişmiş, maddi imkanları çok daha fazla olan ülkeler yeterince ilgi göstermezken, destek olmazken Türkiye bu konuda liderlik yapıyor'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'deki bütün olumsuz şartlara rağmen bizzat buraya gittiğini hatırlatan Yılmaz, Türk halkının büyük bir kadirşinaslık gösterdiğini belirterek, ''Bu tür davranışlar tarihe geçecek davranışlardır, bunlar unutulmaz. Somali halkı, milletimizin yaptığı dayanışmayı, gösterdiği ilgiyi ben inanıyorum ki nesiller boyu anlatacaktır. Unutmayacaktır'' diye konuştu. Bakan Yılmaz, yapılan yardımların 200 milyon lirayı aştığını söyledi. -Yeşilyurt'un tarihi konakları- Bakan Yılmaz, Yeşilyurt'ta restorasyonu yapılan tarihi konaklarla ilgili projeyi Ankara'da duyduklarını, kağıt üzerinde de gördüğünü dile getiren Yılmaz, bakanlık olarak bu çalışmaya bir miktar destek de verdiklerini belirtti. ''Malatya'mız bir çok yönü ile tanınan bir şehir'' diyen Yılmaz, ancak şehrin bugüne kadar tarihi dokusu ile çok fazla öne çıkmadığını kaydetti. Çalışmanın çok güzel olduğunu anlatan Yılmaz, ''İnşallah bütün bu yapıları da bu sokakla uyumlu hale getirerek, eski yapıları orijinaline uygun bir şekilde restore ederek, çok güzel bir sokak sağlıklaştırma projesi gerçekleştirilmiş olacak. Proje hem şehrin kimliği açısından, tarihi ile bağlantılarını güçlendirmek açısından, hem de ekonomik açıdan önemli'' değerlendirmesini yaptı.