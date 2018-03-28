Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni bir öğretmen alımı dönemi başlattıklarını belirterek "25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden bini Van'a atanacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, Van'daki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çok güzel çalışmalar yapıldığını, önümüzdeki günlerde Van'a bin öğretmen ataması daha yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse de hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019'un sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp, Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz ki, büyükşehirlerden herhalde ilk tekli eğitme geçecek illlerden birisi Van olacaktır."

"25 bin öğretmen ataması yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattıklarını da belirterek, "25 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Bu öğretmenlerden, bininin Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da, 2002'de 35 iken, şimdi ilk okullarda 20'ye düştü. 2002 'de 6 bin öğretmen vardı, şimdi 16 bin 229 öğretmen var. Yani üç kata yaklaştık. 2002'de 3 bin dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var.Toplam öğrenci sayamız ise 331 bin. Okul öncesi eğitimden başlayarak, yüksek öğretimin sonuna kadar bütün bu bölgedeki insanlarımızın istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah nasip ederse devam eden yatırımlarımızı, planladığımız yatırımlarımızı tamamladıktan sonra, bu sefer eğitimin daha çok kalitesini artırmak için de beraber çalışacağız" dedi. (DHA)