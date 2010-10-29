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Politika

Bakan Yıldız'ın katıldığı panalde 'çevreci tehlikesi'

Yıldız’ın katıldığı panelde Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan'ı 4 polis izlemeye aldı...

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, yeni tasarının AB’de açılan çevre faslı nedeniyle hazırlandığını söyledi.


Yıldız’ın katıldığı panelde Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan'ı 4 polis izlemeye aldı. Millityet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, özellikle Aralık 2009’da Avrupa Birliği’nde çevre faslının açılmasıyla beraber bir kısım yeni kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelik düzenlemelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandığını belirterek, “Bunlardan bir tanesi de bu yılın başında özellikle tabiat varlıkları ile kültür varlıklarının ayrıştırılarak farklı hassasiyetlerle beraber incelenmesi konusuydu. Bugün gazetelerde de görüyorum, ’İkizdere’ye karşı mı yapıldı’ diye. Yaklaşık 10-11 aylık bir mesele bu. Şu anda çıkartılmış bir mesele değil” dedi.

Yıldız “Ben Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun da er geç bu yanlışından döneceği kanaatindeyim. Çünkü çevrenin korunmasıyla beraber yerli kaynakların enerjide harekete geçirilmesi de esastır” diye konuştu. 


Yıldız’ın katıldığı panelde çevreciyi 4 polis izledi

Çevresini polisler sardı

Bakan Yıldız, Rize’de düzenlenen ‘Enerji verimliliği’ konulu panele katıldı. Toplantıya Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan da katıldı. Ancak toplantı boyunca Şan’ın çevresini polisler sardı. Biri kameralı 4 sivil polis toplantı boyunca Ömer Şan’ın çevresinde ayrılmadı. Şan, durumu “ilginç” olarak değerlendirdi ve “Koca salonda 4 polisin sadece benim çevremde olması beni de şaşırttı” dedi.


‘HES alanları sit özelliği taşıyor’

‘Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na  tepki gelmeye devam ediyor. Rize’deki toplantıda 4 sivil polis tarafından izlenen Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan,  

“Hes alanları sit özelliği taşıyor. 20 kişilik yeni kurulda 14 kişinin bakanlık bürokratı, 6 kişinin ise bağımsız mücadele edecek olması tehlikeyi gözler önüne seriyor” dedi.



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