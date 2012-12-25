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Politika

'Bakan Yıldız’ın elektrik ve doğalgaz tarifelerine müdahale yetkisi yok'

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yeni yılda sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini söyledi

25 Aralık 2012 18:06

Hülya Karabağlı

 

T24/ ANKARA

 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yeni yılda sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, doğalgaza ve elektriğe zam yapılmayacağı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bakan aslında Şubat ayından itibaren elektrik ve doğal gaza büyük oranda zam geleceğinin müjdesini vermektedir" diyen Hamzaçebi, Bakan Yıldız’ın yaptığı açıklamayla alanı dışına çıktığına dikkat çekti.
Hamzaçebi, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yetkisini gaspetmiş gözükmektedir. Yasalara göre  bakanın fiyatlara müdahale yetkisi yoktur" dedi.

 

Doğalgaza ve elektrik tarifelerini belirleme yetkisinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ait olduğunu belirten Hamzaçebi şöyle devam etti:  Bu tarifeler, dağıtım şirketlerinden gelen talepler ve piyasa şartları değerlendirilerek EPDK tarafından oluşturulur. Gerçekte Sayın Bakanın yaptığı ise Şubat ayında gerçekleşecek zammın Ocak ayında zam yok diye sunulmasından başka bir şey değildir. Bu tam bir aldatmacadır. Zira Enerji Bakanının tarifelere müdahale etme yetkisi yoktur."

Hamzaçebi, yapılan zamların memur maaşları ve asgari ücretin gerisinde olduğunu vurgulayarak "Şimdi elektrik ve doğalgaz zammı ile yapılan memur maaşlarındaki bu artışın geri alınmasıdır" dedi.

 

Sigara 10 liraya çıkacak

 

Ayrıca Sigaranın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranını yüzde 65'ten yüzde 69'a çıkaran Bakanlar Kurulu kararı yeni bir erteleme olmazsa yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre sigaraya ÖTV artışından dolayı 1 ila 2 lira arasında zam yapılacak. En düşük sigara 4,5 liradan 5 liraya, 5 liralık sigara 6,30 liraya, 5,5 liralık sigara 7 liraya, 7 liralık sigara 8,75 liraya ve 8 liralık sigara da 10 liraya çıkacak.

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