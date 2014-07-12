Bakan Yıldız’dan ‘yaşam odası’ yorumu: Komisyonun takdiridir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba kanun tasarısı görüşmelerinde madenlerde yaşam odasının zorunlu olmasını içeren önergenin AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesine cevap verdi.

Radikal’de yer alan habere göre Bakan Yıldız, "Konu henüz TBMM Genel Kurulu'na gelmiş değil. Orada inşallah hep beraber değerlendireceğiz. Tabi ki komisyonun takdiridir. Bizler, ister kanun tasarılarını, torba tasarıları, kanun tekliflerini önce komisyonlara iletiriz. Orada onay aldıktan sonra TBMM Genel Kurulu'na getiririz. Bunların her birisi henüz son halini almış değil. Hep beraber takip edeceğiz.." açıklamasını yaptı.