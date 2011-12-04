-Bakan Yıldız'dan kurtarma ekibine plaket ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Taş Kömürü (TTK) Acil Kurtarma Ekibi üyelerine, Van depreminin ardından arama-kurtarma çalışmalarında gösterdikleri başarıları nedeniyle plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Bakan Yıldız, TMMOB Maden Mühendisleri Odasınca Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen ''Madenciler Gecesi''ne katıldı. Yıldız, gecede, TTK Acil Kurtarma Ekibi üyelerine, 2011 Van depreminde gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdi, madenci bastonu ve heykelciği hediye etti. Burada yaptığı konuşmada Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan Yıldız, Van'da, hiç kimsenin istemediği ve temenni etmediği bir deprem yaşandığını belirtti. İki ayrı depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yıldız, depremin hemen ardından Türkiye Taş Kömürleri'ne (TTK) bağlı acil kurtarma ekiplerinin Van'da görev aldıklarını anımsattı. Yıldız, ''Orada 7 vatandaşımızı sağ kurtardılar. Vefat etmiş olanları da çıkardılar. O yüzden bütün bu arkadaşlarıma, cesaretli, canı gönülden ve yürekten yaptıkları bu çalışmalardan dolayı, hayata vesile oldukları için de gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir kurtarma ekibine ülkemizin hiç bir yerinde ihtiyaç olmaz. Aynen hastaneler gibi, Allah yokluğunu vermesin, lazım da olmasın'' diye konuştu. Madencilerin, aldıkları maaşı en çok hak eden erdemli insanlar, insanların günlük hayatındaki rahatlığı sağlayan sessiz kahramanlar olduğunu ifade eden Yıldız, ''Ayrıca her afette olduğu gibi son Van depreminde de arama-kurtarma çalışmalarında yoğun gayret sarf eden kahraman madencilerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti de ifade etmeliyim. Deprem sonrasında birçok kez Van'a gittik. Orada diğer arama ekiplerinde olduğu gibi bizim madencilerimizin de çalışmalarına bizzat şahit oldum. Bu görevi bir iş olarak değil, tamamen insani bir görev alarak ele aldılar. Canları pahasına enkazın içerisine girdiler'' şeklinde konuştu. Zengin yer altı kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemine değinen Yıldız, madenciliğin lokomotif bir sektör olduğunu dile getirdi. Madencilik politikalarını, uluslararası standartlarda, dünyaya açık, ulusal kalkınmayı tetikleyecek bir şekilde planladıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: ''Ülkemiz sahip olduğu jeolojik yapı itibariyle maden çeşitliliği açısından zengindir. Türkiye maden çeşitliliği ve rezervleri açısından, dünyada ham maddesini karşılayabilecek önemli ülkelerden bir tanesidir. Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77'sinin ülkemizde varlığı tespit edilmişti. Ülkemiz, yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde 132 ülke arasında toplam değeri itibariyle 28'inci, maden çeşitliliği itibariyle de 10'uncu sırada yer almaktadır. Hükümetlerimiz döneminde profesyonel ve uluslararası standartlara uygun aramacılığın önü açılmaktadır. 10 yıl önce 100 bin metre civarında yapılan sondaj, şu anda bir milyon civarında yapılmaktadır. Sondajlardaki bu artış, ülkemizde sondaj ve makine ekipmanlarıyla alakalı imalatın da önemli bir artışına sebep olmuştur. Yurt dışına da ihraç eder hale geldik. Türkiye'de bugün 160 milyonu maden olmak üzere, yapı malzemeleri de dahil 450 milyon ton üretim yapılmaktadır. Toplam mamul, yarı mamullerle beraber 30-35 milyar dolar civarında bir değere ulaşmaktadır, yalnızca madencilikte 10 milyar dolardan fazla olmak kaydıyla. MTA da özellikle son 9 yılda 5 milyar ton civarında yeni kömür rezervine ulaştı. Bunların enerji karşılığı 18 bin megavatlar civarında olacaktır.'' -''Kömür ocaklarının yüzde 95'i denetlendi''- Yeni düzenlenen Maden Kanunu'ndan sonra sektörde reel bir şekilde faaliyetlerin yapılması için bir kısım aksaklıkların da giderilmesi adına bazı işlemler yapıldığına işaret eden Yıldız, düzenlemelerle çevreye de duyarlı bir madencilik oluşturmaya gayret ettiklerini vurguladı. Daha yapacak çok fazla işleri olduğunu anlatan Yıldız, ''Tabi ki aksaklıklarımız var. Ama tüm maden sahalarında yaptığımız denetimlerde iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili hususların hassasiyetle üzerinde durup gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar bütün kömür ocaklarının yüzde 95'ine yakın denetimleri yapıldı. Şartlara uymayanlar kapatıldı. Şartlara uyanlar ama rehabilite edilmesi gerekenler üzerinde çalışıldı'' diye konuştu. -''Kurallara uymayan ocaklar kapatıldı''- Bütün bunları bilimsel bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Yıldız, cevher hazırlama ve tesisler de dahil olmak üzere 3 tane komisyon kurulduğunu hatırlattı. Yıldız, bu komisyonlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda deneyimli uluslararası standartlarda faaliyet gösteren firmalarla beraber kamu kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgililerle aktif bir katılım sağlandığını ifade etti. Taş ocaklarının çalışmalarının da yeniden düzenlendiğini anımsatan Yıldız, yürürlüğe konulan kriterlere uyulmaması halinde yeni ruhsat verilmediğini, bu kurallara uymayan mevcut işletmelerin faaliyetlerinin de durdurulduğunu anlattı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta da meslekte 60 yılını dolduran bir maden mühendisine ''60 yıl hizmet belgesini'' verdiği gecede yaptığı konuşmada, madencilerin meslekte 60 yıllarını doldurduktan sonra bile kendi ayakları üzerinde durabilecek güçte olduklarını söyledi. Gecede ayrıca, meslekte 40 ve 50 yılı dolduran maden mühendislerine de ''hizmet belgeleri'' ve çeşitli hediyeler takdim edildi.