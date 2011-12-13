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Politika

Bakan Yıldız'dan hodri meydan TBMM (A.A)

13 Aralık 2011 03:33

-Bakan Yıldız'dan hodri meydan TBMM (A.A) - 13.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde verilen enerji birim fiyatıyla ilgili firmalara, ''Hodri meydan diyorum, bu tarz fiyatlar verebilecek, bu  tür teklifleri getirecek firmalar varsa, iktidardan, muhalefetten tanıdığı olan firma varsa, haber versin. Bu teklifleri bekliyoruz'' çağrısında bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, nükleer güç santralleriyle ilgili 40 yıl içinde 4 büyük ihale yapıldığını ancak bu ihalelerin sonuçlandırılamadığını, elektrik temini ve sanayiyle ilgili gelişmelerin sağlanamadığını söyledi. Yıldız, Türkiye'de yapım firması, finansman sağlayıcısı, işletmecisinin tedarikçi tarafından sağlanacağını, bunun karşılığında fiyat garantisiyle birlikte fiks fiyat istediklerini anlattı. Yıldız, nimet, külfet paylaşımında 15 yıllık alım garantisinden sonra bütün karlardan yüzde 20 payın Hazineye aktarıldığından kimsenin bahsetmediğini, oysa bunun anlaşmanın en önemli maddesi olduğunu belirtti. Bakan Yıldız, 12,35 dolar/centlik fiyatın, değişik şekillerde dile getirildiğine işaret ederek, üst ve alt fiyatlarına sınır konulduğunu, 15,5 dolar/centin geçilemeyeceğini kaydetti. 12,35 dolar/centin sabit fiyat olduğuna işaret eden Yıldız, şu anda bununla ilgili bazı firmalarla konuştuklarını bildirdi. Yıldız, ''Bu fiyattan verebilir misiniz?'' dediklerinde, ''Veremeyiz'' yanıtını aldıklarını anlattı. Bakan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çünkü Rusya, hükümetten 7 milyar dolarlık krediyi enjekte ederek, bu fiyatı fizibil hale getirdi. Bununla ilgili dünyaya duyuruyoruz, internette yayımlıyoruz, varsa bu tarz fiyattan verebilecek olanlar, Hazine garantisi olmaksızın. Biz ihale ettik, bir ülke, firma geldi. 12,35 dolar/centi, ikinci firma verdi de onun üzerinden ihale mi yapmadık? Arkadaşlar ikinci firmanın gelmesini bekliyoruz, ülkenin kalkınmasını bu oranda durdurduk, bekleyelim, ne zaman gelecek. Kusura bakmayın, bunları diyemeyiz. Hodri meydan diyorum, bu tarz fiyatlar verebilecek, bu  tür teklifleri getirecek firmalar varsa, iktidardan, muhalefetten tanıdığı olan firma varsa, haber versin. Bu teklifleri bekliyoruz."

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