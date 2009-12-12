Bakan Yıldız'dan göçük açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağındaki göçükle ilgili olarak, ''Aşağıdakilere ne zaman ulaşılacağıyla ilgili saat vermem doğru olmaz. Ama kesintisiz çalışılıyor'' dedi.

Göçüğün meydana geldiği maden sahasındaki yetkililerden, çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi alan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün topyekun çalıştığını söyledi.

Teknik ayrıntıların tartışılacağı bir toplantı yapacaklarını ifade eden Yıldız, ''Bursa Valiliği, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Soma, Tunçbilek, Dursunbey tüm ekip burada. Nihai cümlelerin hepsini, incelemenin sonunda vereceğiz. Suçlu kimse, bu manada cezasız bırakmayacağız'' dedi.

Tereddüte mahal bırakmayacak şekilde, bu işin sorumluluğunun farkında olduklarını bildiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kamuoyuyla bunları paylaşıyoruz, bu konuda sıkıntı olmasın. Bugün 1 işçimize daha ulaşıldı. 9'u hala aşağıda. Onlarla ilgili teknik değerlendirme toplantısı yapacağız. Nasıl bir yol haritası izlenecek, onu değerlendireceğiz. Bunu yine kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlar bir an önce ulaşılsın istiyor. Ama aşağıdaki çalışma şartlarını da dikkate alarak, kurtarma ekipleriyle alakalı özellikle bu çalışma içinde bulunan arkadaşlarımızı riske etmemek için, belirli aralıklarla çalıştırıyoruz. 4'er saatlik 6 ekip aralıksız çalışıyor. 115 kişilik ekip aralıksız çalışıyor. Özellikle metan gazı sürekli yükseliyor. Bunu aşağı indirmek lazım. Bu gaz sürekli deşarj ediliyor. Bütün bunlarla ilgili teknik bir çalışma dikkatle ve titizlikle yürütülüyor. Aşağıdakilere ne zaman ulaşılacağıyla ilgili saat vermem doğru olmaz. Ama kesintisiz çalışılıyor.''

''Göçükteki işçilerin, bugün çıkarılan 1 işçiyle aynı yerde olduğu söylenebilir mi?'' şeklindeki soru üzerine, işçilerin bulunduğu ümit edilen bir yer bulunduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Burada 4.5 metrelik bir göçük ve sızma olduğu için komple onların kaldırılması lazım. Asıl ondan sonra bütün açıklığıyla görebileceğiz. Orada olduklarını ümit ediyoruz. Yani dinamit patlatıldığı sırada, kendilerini sakınarak, daha güvenli hissedebilecekleri bir yere sığınmış olabilirler. Eğer oradalarsa, süremiz daha kısalır. Ama orada değillerse süremiz daha da uzayacak. O yüzden şimdiden ümitlerle oynamamak lazım. Sorumluluğumuzu bilerek daha temkinli, itinalı konuşmaya gayret ediyoruz. Burada önemli ve ciddi bir iş yapıyoruz. Ben bütün programlarımı iptal ettim. Burada sonucu bekleyeceğim. Biz burada bu süreci vatandaşlarımızın yanında takip edeceğiz.''