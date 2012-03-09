Bakan Yıldız'dan doğalgaza zam sinyali

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, benzin zammının ardından doğal gaza da zam yapılacağı yönünde sinyal verdi. Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna net yanıt vermeyen Bakan Yıldız, "Ham petrolün yüzde 92’sini, doğal gazın yüzde 97,5’ini ithal eden bir ülke olarak ham madde ve döviz fiyatlarının artmış olmasından hoşlanmıyoruz" dedi.

Bakan Yıldız, kaçak elektrikle etkin mücadele başlatılacağını ve 2015 yılı sonunda Türkiye’de yüzde 15 olan kayıp kaçak oranını yüzde 9-10 seviyesine çekmeyi hedeflediklerini de kaydetti. Bakan Yıldız, Şanlıurfa temasları kapsamında bölgenin enerji sorununa ilişkin, bölge illerinin valileri, milletvekilleri ve bürokratları ile Polisevi’nde toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Yıldız, günün değerlendirmesini yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaza zam sinyali

Toprağa cemre düştüğünü hatırlatıp, bundan sonra çok soğuk yaşanmayacağına vurgu yapan Bakan Yıldız, bereket olarak yorumlanan kar ve yağmurların barajları doldurduğunu ifade ederek, doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: "Şu ana kadar biz doğalgaz zammından ziyade vereceğimiz hizmetleri düşündük. Takdir edersiniz ki; ham petrolün fiyatı son aylarda çok fazla arttı. Bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler. Bölgemizdeki siyasi istikrarın sıkıntıya uğraması, Arap baharının getirdiği yükler enerji sektörüne olumsuz olarak yansıyor. Dolayısıyla dünyanın bize bu manada yük olduğunu görüyoruz. Ham petrolün yüzde 92’sini, doğalgazın da yüzde 97,5’ini ithal eden bir ülke olarak; ham madde ve döviz fiyatlarının artmış olmasından hoşlanmadığımızı belirtmek isterim."

Bakan Yıldız, gazetecilerin doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki ısrarlı sorusuna, "Ben sorunuzu anladım" şeklinde karşılık verdi.

Kaçak elektrikle mücadele

Türkiye’de kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik etkin mücadele başlatılacağını ve bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Yıldız, 2015 yılı sonunda yüzde 15 olan kaçak oranını yüzde 9-10 seviyesine çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kayıp kaçak oranının enerji yatırımına yönelik şevklerini kırmayacağını da anlatan Bakan Taner Yıldız şöyle konuştu: "Kayıp kaçak oranlarını azaltmamız lazım. Kayıp kaçak oranlarının bu bölgede yüksek olması yatırımla alakalı şevkimizi kırmayacak. Dürüst vatandaşlarımızın da hakkını koruyabilmek açısından kayıp kaçakların üzerine gideceğiz. Bu noktada siyasiler ve bürokratlarımız ile imza altına aldığımız ortak harekat noktası oluşturduk. Kayıp kaçak oranlarının üzerine gitmemiz ve yatırımlardan dürüst vatandaşlarımızın daha fazla pay almasını sağlamamız lazım. Kaçak kullanımının fazla olduğu bu bölgede yatırımı artırıp, kayıp kaçağı azaltacağız. Türkiye’de yüzde 15 civarında kayıp kaçak oranı var. Bu oranı 2015’in sonuna kadar yüzde 9 ile 10’a indirmemiz lazım. Bölgede ise kayıp kaçak oranları yüzde 70 civarında, bunların da makul bir seviyeye indirilmesi lazım. Bundan sonra abone olmamış vatandaşların karşısında çok ciddi bir kararlılık göstereceğiz."

Bakan Yıldız, açıklamalarının ardından partililer ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.