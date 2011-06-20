-BAKAN YILDIZ "YILIN BABASI" SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hükümet olarak daha çok çalışacaklarını belirterek, ''En büyük engelin topluma duyarsız bir insan olmak olduğunun bilinmesi lazım. Bunu aşmak için de hep birlikte çalışmalıyız'' dedi. Bakan Yıldız, ''Yaşam Evi Projesi''ne verdiği destekten dolayı Türkiye Engelliler Vakfı (TÜREV) tarafından ''Yılın Babası'' seçildi. Pendik'teki Crowne Plaza Otel'de düzenlenen gecede, Yıldız'a ödülü, TÜREV Genel Başkanı Zülfinaz Abedan ve engelli çocuklar tarafından takdim edildi. Yıldız, böyle anlamlı bir gecede bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, ödülü bütün ''engelli babaları'' adına aldığını söyledi. Şu ana kadar pek çok ödül aldığını ama bu ödülün ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Bakan Yıldız, ödüle layık olmaya çalışacağını söyledi. TÜREV'in ''Yaşam Evi Projesi''ni çok önemsediğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu: ''Bu projeye inşallah katkımız olacak diye düşünüyorum. Şu anda projenin maketini gördüm yaklaşık 7-8 bin engellimize tedavi ve eğitim verecek bir merkez olacak. Sosyal devlet anlayışı içinde yeni uygulamalarımızla bir nebze de olsa özürlü kardeşlerimizin yakınlarını, ailelerini rahatlattık. Sayın Başbakanımızın, başta insana ve engelli kardeşlerimize olan hassasiyeti, bu işlerin yolunu açtı. Bu anlamda kendisine müteşekkiriz. Yine engelli yakınlarına asgari ücret düzeyinde yardımda bulunuldu -ki bu bir lütuf değil- bir sosyal devlet anlayışıdır. Yine hayata geçirdiğimiz 'Engelsiz Yaşam Merkez'lerinde önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlar yeterli değil, daha çok çalışmamız lazım. Engeli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hükümet olarak daha çok çalışacağımızı söylemek isterim. En büyük engelin topluma duyarsız bir insan olmak olduğunun bilinmesi lazım. Bunu aşmak için de hep birlikte çalışmalıyız. Zannettiğimizden daha fazla engelliye sahibiz. Çünkü engelli kardeşlerimizden bir kısmı sokağa çıkmıyor. O yüzden sayılarının tespit edilenden daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle TÜREV'in Yaşam Evi Projesine destek olacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum.'' TÜREV Genel Başkanı Zülfinaz Abedan da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ''Gökkuşağı Projesi' nin ilki olan, Pendik Belediyesi tarafından TÜREV'e engelliler yararına çok amaçlı eğitim ve tedavi merkezi yapılması için 15 bin metre karelik bir alan tahsis edildiğini anlatarak, rehabilitasyon ve yaşam merkezinin inşaatı için gerekli para ve malzemenin toplanması yönünde bu gecenin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Abedan, geceye katılan tüm konuklara ve yardımda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Engelli çocuklardan oluşan müzik, dans ve halk oyunları grubunun sahne aldığı gecede, sanatçı Sami Aksu da bir konser verdi.