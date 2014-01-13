Bakan Yıldız ve Bilal Erdoğan da dinlemeye takıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı uhdesindeki işler için yapılan dinlemeler arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Usame Kutub arasında yapıldığı öne sürülen görüşmenin kayıtları da yayımlandı. Can Dündar’ın Artı 1 TV’de sunduğu Canlı Gaste’de yayımlanan kayıtlara göre, Yasin El Kadı’nın da katıldığı söylenen 9 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen toplantıyı organize eden Kutub, Bilal Erdoğan’ı toplantıya davet ediyor. Kutub’un toplantıyı organize etmek için Başbakan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile yaptığı savunulan görüşmede de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ismi geçiyor. Kutub, toplantıya Fidan’ın da katılmasını istiyor.

Artı 1 TV’de yayımlanan, "Enerji Bakanlığı ihalelerine ilişkin olarak" yapıldığı öne sürülen dinlemelerde Usame Kutub ile “Başbakan’ın en yakın danışmaları” arasında geçtiği belirtilen kaydın deşifresi şöyle:

Usame Kutub: Bizim yapacağımız sunum en az 45 dakika sürer. Ondan söylüyorum,

Danışman: Önce hep beraber geleceksiniz. İlker Bey de, Hasan Bey de olacak.

Kutub: Evet, evet.

Danışman: Muaz da olacak mı?

Kutub: Olacak, olacak. Hepimiz olacağız.

Danışman: Abdülkerim, sen, amcan?

Kutub: Evet.

Danışman: 6-7 kişi yani.

Kutub: Evet.

Danışman: Ondan sonra bu bitecek, İlkerler çıkacak.

Kutub: Evet

Danışman: Abdülkerim çıkacak?

Kutub: Yo, yo. Ben, Abdülkerim ve Muaz’la beraber Beyefendi’yle bir 15 dakika sonra şey yapacağız. Ondan sonra.

Danışman: Sonununda hepiniz çıkacaksınız. Amcayla Başbakan başbaşa kalacak.

Artı 1’de yayınlanan ses kayıtlarından birinin de Usame Kutub ile Başbakan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği öne sürüldü. 9 Kasım 2013’te Yasin El Kadı, Muaz Kadı, Usame Kutub, Başbakan’ın eski danışmanı Abdülkerim Çay, Başbakanlık Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı ve yardımcısı Hasan Pehlivan’ın katıldığı söylenen toplantının organizyonuna dair yapılan konuşma şöyle:

Usame Kutub: Bir de Hakan Bey dedi, en son Hakan Bey.

Hasan Doğan: Geldiğinizde de Hakan Bey’le randevunuzu alırım Allah’ın izniyle.

Kutub: Evet, yani beraber şey istiyorlar abi. Yani en son beraber kalacaklar.

Doğan: Yani Hakan Fidan’ı oraya mı istiyor, Hakan Fidan’ı o gün ayrı mı istiyor?

Kutub: Yok, oraya istiyor.

Doğan: Tamam, ben Pazartesi Hakan Bey’i de ağırlayım da.

Usame Kutub ile Bilal Erdoğan arasında yapıldığı öne sürülen görüşme şöyle:

Usame Kutub: Nasılsın, iyi misin kardeşim?

Bilal Erdoğan: Abi.

Kutub: İyiyim, iyiyim. Elhamdürillah kardeşim. Randevu Çarşamba sabah oldu.

Erdoğan: Hmmm.

Kutub: Beraber olursan çok iyi olur.

Erdoğan: Çarşamba bakayım, neyim vardı benim. Ona göre karar veririm inşallah.

Kutub: Tamam, orada mum gibi olacağız inşallah

Erdoğan: Tamam inşallah, tamam inşallah.

Artı 1 TV’de ilgili toplantı sonrasında yapılan bir telefon görüşmesinin de kaydı yayımlandı. Televizyon kanalı, Kutub ile Hasan Pehlivan arasında geçen konuşmada, “Projenin ne olduğunun belirtilmediği ancak istenen fiyatın alındığı” öne sürüldü. Kutub’un Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı aradığı ve projeyi sunmak için Kore ziyareti sırasında randevu istediği iddia edildi. Bakan Yıldız’ın “Abi” diye hitap ettiği öne sürülen Kutub’un daha sonra Pehlivan'ı aradığı ileri sürüldü. Kutub’un görüşmeye dair "Başbakan zaten bilgilendirildi. Görüşme usulen" dediği savunuldu.