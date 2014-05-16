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Maden ocağında kaç işçi vardı, kaçı kurtuldu, kaçı hastanede, kaçı öldü?

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma faciasının yaşandığı ilk günden bu yana ilk kez muhtemel ölü sayısını açıkladı

16 Mayıs 2014 13:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma katliamına ilişkin canlı yayında son biligileri aktararak, "Yer altında 18'den daha fazla olmamak kaydıyla işçi kardeşimizin olduğunu düşünüyoruz. Toplam sayı 300-301 civarında olacaktır. 302 olmayacağını düşünüyoruz. Böyle bir sayıyla kapatabiliriz diye düşünüyoruz" dedi. Bakan Yıldız'ın ardından basın toplantısı düzenleyen Soma Holding Yönetim Kurulu da facianın gerçekleştiği zamanda madende 787 işçi olduğunu bunların 363'ünün kendi imkânlarıyla kurtulduğunu, 122 madencini hastaneye kaldırıldığını, 284 işçinin yaşamını yitirdiğini ve 18 işçinin hâlâ ocakta olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Soma Holding Yönetim Kurulu'nun düzenledikleri basın toplantıları sonrası, Manisa Soma'da dört gündür adeta bir muammaya dönüşen "içeride kaç kişi var", "kaç kişi kurtuldu" soruları cevap buldu.

Bakan Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

"Bu maden kazasında 300 işçi kardeşimizi, 299 veya 301 civarında nihayetleneceğini düşünüyoruz.. Şimdiye kadar bu rakamı vermememiz hassasiyetimiz gereğidir. Şu ana kadar verdiğimiz sonuçlar teyid edilmiş rakamlardı. Baktık gerek sosyal medyada gerekse başka yerlerde çok fazla speküle edildi. Bizim amacımız en nihayetinde vermekti. Ama bu rakamı şimdi telafuz ediyoruz. Yer altında 18'den daha fazla olmamak kaydıyla işçi kardeşimizin olduğunu düşünüyoruz. Toplam sayı 300-301 civarında olacaktır. 302 olmayacağını düşünüyoruz. Böyle bir sayıyla kapatabiliriz diye düşünüyoruz."

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