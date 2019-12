Bakan Yıldız: Nükleer santral 9 şiddetinde depreme dayanıklı olacak

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız Bakan Yıldız, Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için proje şirketinin, 9 şiddetindeki depreme göre, Türkiye'nin en dayanıklı, en sağlam binasını, yapısını inşa edeceğini bildirdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Keçiören Belediye Başkanlığının Kalaba Kent Meydanında, enerji verimliliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için ilk kazmanın ne zaman vurulacağını sorması üzerine, Japonya'daki depremin ve ve deprem sonrası oluşan tsunaminin etkilerinin ve bunların sebeplerinin, nükleer güç santrallerinde oluşturduğu hasarların izlendiğini, bunların henüz raporlanmadığını, Uluslararası Atom Enerji Kurumu ve TAEK ile beraber bunları an be an takip ettiklerini söyledi.



Güvenlik sistemlerinin tartışılmasını doğru bulduklarını ve bunu Akkuya'da Ruslarla beraber yapılacak teknolojide beraber enine boyuna irdeleyeceklerini ve uygulamasına geçeceklerini ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti:



''Biliyorsunuz proje şirketi bir açıklama yaptı. Şu ana kadar Türkiye'de 9 şiddetinde deprem olmadı ama 9 şiddetindeki depreme göre, Türkiye'nin en dayanıklı, en muhkem binasını, yapısını gerçekleştirmiş olacak proje firması. Biz de bu konuda lisanslamalar izinler ve denetimle alakalı görevimizi kamu kuruluşları olarak otorite olarak devam ettireceğiz. Şu anda güvenlik önlemlerinin tekrar irdelenmesi, depremle alakalı analizlerin tekrar teyit edilmesi, tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunların hepsini tek tek, adım adım yaklaşık 11 başlıkta 88 tane kalemi elden geçireceğiz, hem proje firması hem bizler olarak".