-BAKAN YILDIZ MAZBATASINI ALDI KAYSERİ (A.A) - 20.06.2011 - AK Parti Kayseri Milletvekilleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer mazbatalarını aldı. Bakan Yıldız, Kayseri Adliyesindeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller'den aldı. Yıldız, burada, Ankara'da bütün milletvekili arkadaşları ile hem Kayseri hem de Türkiye için çalışacaklarını belirterek, Kayserililere kendilerine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti. Milletvekili Sadık Yakut'un mazbatasını da Kocasinan 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ömer Hançerlioğlu verdi. Yakut, konuşmasında, il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan herkese teşekkür etti. Bugün Kayseri'ye ikinci bir müjde vermek istediğini ifade eden Yakut, ''Bildiğiniz gibi HSYK tarafından atama kararnamesi yayımlandı. Bu atamalarda Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine yani İstinaf Mahkemesine başsavcı atandı. Bu şu anlama geliyor, Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu, başsavcısı tayin edildi. Göreve başlayan arkadaşlar hazırlık çalışmasını yapacak. Buraya gelirken bakanımızla da konuştum, güz kararnamesinde de başkan atanacak ve işlem tamamlanmış olacak'' diye konuştu. Mustafa Elitaş da mazbatasını Melikgazi 1. Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Gülay Ceylan'dan aldı. Elitaş, üçüncü dönem milletvekili olarak, bugüne dek kendilerine emek veren tüm Kayserililere teşekkür etti. Özellikle seçim zamanlarında en büyük yükü üstlenen il ve ilçe seçim kurullarına sağlıklı bir seçim süreci geçirilmesindeki üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ettiğini kaydeden Elitaş, milletvekilliklerinin Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Milletvekili Yaşar Karayel'in mazbatasını Hakim Reşat Koparan, Pelin Gündeş Bakır'ın mazbatasını Hakim Gülay Polatkan, Ahmet Öksüzkaya'nın mazbatasını Hakim Berrin Koçaslan, İsmail Tamer'in mazbatasını ise Hakim Buket Sicimgiller verdi. Milletvekilleri daha sonra ilçe seçim kurulu başkanları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız, salondan çıkışı sırasında karşılaştığı İsmail Tamer'in torunu 6 aylık Erva'yı sevdi. Bakan Taner Yıldız, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada da Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatında yeni bir dönemin başladığını belirtti. Bütün seçilen milletvekillerine başarılar dileyen Yıldız, şöyle devam etti: ''Kayseri'nin teveccühünü Ankara'da en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye ve gece-gündüz demeden çalışmaya inşallah her zaman olduğu gibi gayret edeceğiz. Biz bu 4 yıl içerisinde hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin birçok projesini takip edip, insanımızı, vatandaşımızı hak ettiği müreffeh seviyeye hep beraber yükseltmiş olacağız. Bu bir ekip işi. Biz bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber, şuana kadar 8.5 yıldan beri yaptığımız üzere, birlik ve beraberlik içinde 'biz kültürünü' geliştirerek Kayseri'ye hizmet etmeye gayret edeceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber daha çok güçlendiğimizi, dolayısıyla Kayseri'nin daha çok güçlendiğini söyleyebilirim. Hizmet kervanını hep beraber inşallah yürüteceğiz.'' Bakan Yıldız ve milletvekilleri daha sonra yaya olarak AK Parti İl Teşkilatına gitti. Yıldız, yolda vatandaşları selamlayarak, bazıları ile sohbet etti. -BALBAY'IN MAZBATASINI AVUKATLARI ALDI CHP'den İzmir Milletvekili seçilen, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın mazbatasını, avukatları Mehmet İpek ve Oktay Yılmaz aldı. İzmir İl Seçim Kurulundan Balbay'ın mazbatasını alan avukatlardan Mehmet İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine mazbatayla birlikte başvurarak Balbay'ın tahliyesini isteyeceklerini belirtti. İpek, tahliye talebini İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine, bugün yetişmezse yarın sabah ileteceklerini kaydederek, ''Dosyadaki mevcut taleplerimize daha önce milletvekili seçildikten sonra tahliye edilen siyasilerle ilgili emsal kararlara atıfta bulunarak, kanunlar önünde eşitlik ilkesi gereğince bir tedbir olan tutuklamanın sona erdirilmesini de ekleyeceğiz'' dedi. Tahliye talebini sunduktan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceklerini belirten İpek, Balbay'ın 24 Haziran'da yapılacak yemin törenine katılmasını umut ettiklerini dile getirdi.