-BAKAN YILDIZ İFADE VERDİ KAYSERİ (A.A) - 29.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Adliyesinde, şehit Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın cenaze töreninde kendisine yumruklu saldırıda bulunulmasıyla ilgili davada ifade verdi. Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi makamında ziyaret ettikten sonra Kayseri Adliyesine gelerek 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ''müşteki'' sıfatıyla hakime ifade verdi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldız, şunları söyledi: ''Malum olayla ilgili hakim bey ifademe başvurdu. Şikayetçi olup olmadığımı sordu. Ben oraya Hükümet adına geldiğimi ve Hükümetin saygınlığını koruma adına şikayetimin devam ettiğinden bahsettim. Daha sonra bir süre önce Baro Başkanlığına seçilen Murat Şirvanlı'yı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundum.'' Yıldız'ın ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. -YUMRUK OLAYI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 19 Nisan 2010 tarihinde Jandarma Yüzbaşı Levent Çetinkaya için Kayseri'deki tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmış, Kartal Şehitliği'nde yapılan defin işleminin ardından öğretmen olduğu öğrenilen Şahin Şimşek'in yumruklu saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve mahkeme tarafından tutuklanan Şahin Şimşek, 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 Temmuzda yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söylemiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sanık Şahin Şimşek hakkında Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Kamu Görevlisine Karşı Kemik Kırığı Oluşturacak şekilde yaralama suçundan 2 ila 6 yıl hapis istemiyle kamu davası açılmıştı.