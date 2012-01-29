Bakan Yıldız haber sundu

T24



ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ



Açılışın ardından binayı gezen Bakan Taner Yıldız, kamera karşısına geçerek Kay TV'de canlı yayında haber sundu. Prompterden akan haber metnini okuyan Yıldız, bu tarz haber metninin kendi konuşmasından daha kolay olduğunu belirtti.Kay TV Genel Yayın Yönetmeni Veli Altınkaya'nın “Mehmet Ali Birand'tan daha iyiydiniz” demesi üzerine Yıldız, “Yok. Sayın Birand'tan daha iyi yapamam. Onun özgün yorumları, eleştirileri var. Yazıya bağlı olmaksızın yaptığı konuşmalar var. Tabi ki habercilik anlayışı açısından bence daha da pozitif bir şey. Bizler de metne bağlı kalmaksızın konuşmalarımızı yapmaya ve izleyicilerle olabildiğince göz göze gelmeye çalışıyoruz ama spikerliğin de, özellikle kamuoyunda algılama yönetimiyle ilgilenen bütün insanların da tabi ve samimi haliyle bulunmalarının daha etkileyici olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.Yıldız, haber metninde geçen Türkiye'nin yeraltı kaynaklarına ilişkin olarak da “Biz inandığımız ve ümit ettiğimiz için oralarda çalışmaya devam ediyoruz ama bu çalışmalar sonlanmadan herhangi bir haberin de biraz spekülatif yanının ağırlıklı olduğuna inanıyoruz. Bunu çok doğru bulmuyoruz. Olabildiğince şeffaflıkla, olanı doğru şekilde aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Ben yazılı metne saygı duyduğum için onu okudum ama genelde bizim yapımız, bulmadan, bulduk demiyoruz” dedi.Yıldız, bir gazetecinin “emekli olduktan sonra işiniz hazır” demesi üzerine, AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır da Bakan Yıldız'ın çok güzel Türk Sanat Müziği söylediğini belirtti.Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Taner Yıldız, Kay TV, Kay Radyo ve Kayseri Haber Gazetesinin yeni binasının açılış kokteylinde ise yaptığı konuşmada, yerel basının gücünden söz ederek, Ak Parti olarak eleştirilere açık olduklarını söyledi. Yıldız, 10 yıllık performansımız değerlendirilecek olursa, yüksek bir performans gösterdik. Yapıcı eleştirileri her zaman baş tacı ediyoruz. İyi niyetli eleştiriler, ülkemizin kalkınması yolunda bizim için de yararlıdır. Yerel basın, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi açısından olumlu baktığımız bir konudur. Belgesel ve eğitim programlarını malesef az izliyoruz.Doğru işler yapıyoruz. Yaptıklarımıza güveniyoruz. Demokraside eleştirilerin yanı sıra yaptıklarımızın da sergilenmesini isteriz. Bu anlayışımız muhalefet için de öyledir.