Bakan Yıldız: Depo 280 yerine 236 liraya doluyor

Enerji Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatlarındaki düşüşü ve bunun tüketiciye yansımalarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2014 Enerji Oscar Ödülleri'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yıldız, dünyadaki ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi.

Ham petrolle, petrol ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş oranlarının aynı olmadığına dikkat çeken Yıldız şöyle konuştu:

"Son 6 ay içerisinde 115 dolardan başlayan ham petrol varil fiyatı bugün 60 dolarlara geldi. Bunun sürdürülebilir oluşu çok önemli. Biz 30 dolara inse de tüketici ülke olarak seviniriz ama üreticilerin bir kısımı belirli bir maliyetin altına indikten sonra üretimlerini durduruyorlar. O zaman arz düşüyor, arz düştüğü içinde fiyatlar yükseliyor."

'Depo 236 liraya doluyor'

Benzin fiyatlarının dünyada 44,4 Türkiye'de 32,5 düştüğünü, motorinde ise dünyada yüzde 36,8 Türkiye'de ise 32,5 gerilediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

"Şuna bakmamız lazım: 55 litrelik depoyu 6 ay önce kaça dolduruyorduk, şimdi kaça dolduruyoruz? Kimse, dağıtıcı şirketler, üreticiler, rafineri sahipleri, bayiler bunu karşılıklı istismar etmeyecekler. Bu vatandaşımızın, sanayicimizin hakkı olan bir şeyse o zaten verilecek. Mekanizmada böyle işliyor. 6 ay içerisinde benzinde 9 kez toplam 81 kuruş, 7 kez de motorinde toplam 71 kuruş indirime gidilince 280 liraya dolan 55 litrelik bir benzin deposu şu anda 236 liraya doluyor. 246 lira dolan motorin de 207 liraya doluyor. 6 ay içerisinde 5,5 milyar dolarlık rakam vatandaşa otomatik fiyatlama mekanizmasıyla aktarıldı. Bu da dünya piyasalarından kaynaklandı."