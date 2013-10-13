Taner Yıldız: Türkiye'nin parasını Uzan'a yedirtmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Paris'te yaşayan Cem Uzan'ın 2. Libananco davası açtığına yönelik iddialarını dikkate almadıklarını kaydetti. Uzan'a sert sözlerle yanıt veren Yıldız, "Dürüstlük numaraları yapmasın. Onlar Türkiye'yi istediler, ama ülkenin helal parasını onlara yedirtmeyiz" dedi.

'Gündemde kalmak için çamurluk yapmasın'

Uzan'ın Türkiye'ye açtıkları 230 milyar dolarlık davaları kaybetmesinin ardından, "İngiliz vatandaşıyım. Şah-mat yaptım ikinci davayı açtım" iddiasıyla ilgili olarak Bakan Yıldız "Biz bu blöfleri yemeyiz. Gitsin St. Tropez'deki eğlence mekanlarına devam etsin, bir yandan da Türkiye ile alakalı ahkam kessin. Yok böyle bir şey, bizim defterimizde bu yazmaz" diye konuştu. "Gündemde kalmak için çamurluk yapmak gerekmiyor" diyen Yıldız, Uzan'ın dediğinin aksine kendisi ile hiç görüşmediğini anlattı.

'Türkiye'nin parasını Uzan'a yedirtmeyiz'

Sabah'a, bütün davaların sonuçlandığını aktaran Yıldız, avukatlık masraflarının da alınacağını bildirdi. İki avukatlık masrafı olarak toplamda 5.5 milyon doların alındığını dile getiren Bakan Yıldız, geri kalan 15 milyon doların da tahsil edileceğini kaydetti. "Türkiye'nin parası helal onda kalmaz" diyen Yıldız "Türkiye'nin haksız yere sömürülmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'nin 1 kuruşunu dahi alacağız. 10 yıl önce Türkiye'nin GSYH'sı 232 milyar dolar iken bizden istediği para 230 milyar dolardı. Türkiye'nin kendisini istiyordu. Buna müsaade etmeyiz" diye konuştu. Yıldız, kendisine ulaşan bir mektubun da olmadığını vurguladı.

'Telefonla aramadım'

Yıldız, Cem Uzan'ın "2008 yılında telefonla aradı, çağırdı görüştük" iddialarını da yalanladı. Telefonla kendisini aradığının doğru olmadığını belirten Yıldız "2003 yılında babası ile görüştüm. Toplantıda kendisi de bulunmadı. Yalan söylüyor da olabilir. Yanlış hatırlıyor da olabilir" dedi.

Aile Türkiye'den servet kaçırdı

Konya Karapınar'da yapılacak enerji çalışmalarını incelemek amacıyla bölgeye giden Yıldız, Yüksek Hızlı Tren'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Uzanlar'ın Türkiye'den servet kaçırdığını belirten Yıldız "Servet kaçırdıkları açık. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları'nın çalışmaları var" dedi. 18 yıllık hapis cezası kesinleşen Cem Uzan Fransa'ya kaçarken, baba Kemal Uzan ve Hakan Uzan'ın ise Ürdün'de yaşadığı tahmin ediliyor.