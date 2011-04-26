-BAKAN YILDIZ 3 MAAŞINI ERCİYESSPOR'A VERECEK KAYSERİ (A.A) - 25.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'a, diğer AK Parti Kayseri milletvekilleri ile birlikte, 3'er maaşlarını vereceklerini bildirdi. Bakan Yıldız, Polisevi'nde düzenlenen Kayseri Erciyesspor'a Destek Gecesi'ne katıldı. Gecede bir konuşma yapan Bakan Yıldız, Kayseri Erciyesspor'un son haftalarda başarılı bir grafik çizip tekrar Süper Lig'e çıkma konusunda iddialı durumu geldiğini ifade ederek, ''Artık burada bir hamle yapmamız lazım. Süper Lig'de kendini hissettiren bir Kayserispor ve Süper Lig'e yükselmiş bir Erciyesspor. Son haftalarda alınan sonuçların özellikle rakiplerimizin de aldıkları sonuçlar, Erciyesspor'a katkı koyar nitelikte oldu. Erciyesspor alnının akıyla inşallah çok daha iyi noktalara gelecek ve kalan 3 haftayı da iyi bir şekilde geçirip artık Süper Lig'deki yerine ulaşmış olacak'' dedi. Sporun her zaman olduğu gibi bir dayanışma, birlik ve beraberliğin bir göstergesi, aynı zamanda da bir prestij olduğunu belirten Bakan Yıldız, şöyle devam etti: ''Esnafımızdan tutunda, iş adamlarımıza varıncaya kadar hepimiz görmemiz lazım. Marka şehir oluşturmanın en önemli yollarından bir tanesi de spordaki aktivitelerdir. Erciyes Dağı ile ve yemekleriyle Kayseri nasıl bir marka şehir olmuşsa, sanayisi ve iş adamlarıyla nasıl marka şehir olmuşsa, son yıllardaki yerel yönetimleri ve siyasetiyle nasıl marka olmuşsa, inşallah sporda da marka şehir olan Kayseri ön plana çıkacaktır. Bütün iş adamlarımıza tekrar bu son hamleyi yapmak açısından destek olunması gerektiğini hatırlatıyorum.'' Gecede konuşan Kayseri Valisi Mevlüt Bilici de antrenör Ergün Penbe'nin göreve gelmesinden sonra Kayseri Erciyesspor'un başarı grafiğinin yükseldiğini, Bank Asya'da zirveye oynayan takımlar arasına girdiğini kaydetti. Vali Bilici, spordaki başarının maddi olarak desteklenmesi sayesinde daha büyük başarıların da beraberinde geleceğini bildirdi. Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren de büyük kulüp olmak ve mücadele edilen ligde başarılı olabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu bildirerek, ''Erciyesspor bütün Kayseri'nin takımı ve herkes elinden geldiğince destek olmalı'' diye konuştu. Konuşmaların ardından, Kayserili iş adamları ve sanayiciler, Kayseri Erciyesspor için maddi destekte bulundular. Yemeğe katılan BOYDAK Holding Üst Yöneticisi Memduh Boydak da Erciyesspor'a 150 bin liralık katkıda bulunacağı sözünü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kendisiyle birlikte diğer AK Parti Kayseri milletvekillerinin 3'er maaşlarını Kayseri Erciyesspor'a vereceklerini bildirdi. Bakan Yıldız, ''Bizler seyirci olarak takımlarımıza destek veriyoruz. Ama Erciyesspor'un Süper Lig'e çıkma mücadelesinde bizlerin de maddi anlamda ufak da olsa bir katkımız olması için böyle bir karar aldık'' dedi. Geceye, Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Ergün Penbe de katıldı.