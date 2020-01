Bakan Yıldız: 18 işçiye henüz ulaşılamadı, tabut fotoğraflarının yayınlanmasını doğru bulmadım

Karaman Ermenek'te 18 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde bölgede hareketlilik gözlendi. Madene 50 metre yaklaşmalarına izin verilen gazeteciler 300 metre uzağa gönderildi. Jandarma ve çevik kuvvetin de güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü. Enerji Bakanı Taner Yıldız, ''Şu saat itibariyle herhangi bir işçi kardeşimize ulaşılamadı'' dedi.

Bu gelişmeler, işçilerin cenazelerine ulaşılıp her an çıkarılabileceği şeklinde yorumlandı.

'İşçi kardeşlerimize henüz ulaşılamadı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Yıldız, ''Şu saat itibariyle herhangi bir işçi kardeşimize ulaşılamadı. Suyun dörtte üçü tahliye edildi, 300 metrelik bir çalışma alanı var'' dedi.

Yıldız şöyle konuştu:

''Şu anda toplam 10, 12 bin ton suyun 4'te 3'ü alınmış durumda. 4'te 1'i kaldı orada. Yani 2 bin 500 ton civarında bir su kaldı. İçinde tabi çamur var. Suyun 4'te 3'ü alındıktan sonra bize 300 metrelik bir çalışma alanı açıldı, olası bir işçi kardeşimiz varsa ona ulaşmak açısından. Bir sonraki adımlarla alakalı ne süre ne de iş konusunda herhangi bir taahhütte bulunmak istemiyoruz. Çünkü gerçekçi olmayan noktalar çıkabilir.

'Sizden sakladığımız bir şey yok'

Şu anda gece yapılan çalışmalarda nefeslikten de aşağı kadar hep beraber indik. Suyun öncelikli bir problem olmaktan çıktığını gördük. 300 metreyi aşan bir yürüme yolu var ekipler orada. Madencilere ulaşıldı haberleri doğru değil. Sabah 4'te madenden çıktık, uygulamaya baktık.

Sizden (basından) sakladığımız bir şey yok. Aynı şekilde oradaki gerçekleri, olanı yansıtmanın haricinde sizin de bir amacınızın olmadığını bildiğimiz için gerçeklerin her birini sizinle paylaşıyoruz. Görüntüler dağıttık. O görüntüleri de aynı şekilde paylaşıyoruz.

Tabut fotoğraflarına tepki

Biz her türlü ihtimali göz önünde bulundurmamız lazım ama her türlü. Bunla alakalı Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Ermenek Devlet Hastanesi ile ilgili her türlü ihtimali göz önünde bulundurmamız lazım. Ne yazık ki böyle bir güçlü ihtimal var. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Ama ben o tabut fotoğraflarının yayınlanmış olmasını basın açısından doğru bulmadığımı sizlerle paylaşmak isterim.''

Madenci yakınları içeri alınıyor

Bu arada mahsur kalan işçilerin birinci derece yakınların güvenlik noktalarından geçirilip, içeri alınıyor.

Alana girecek ambulans ve diğer araçlar birinci kontrol noktasından geçerken, araçta bulunan kişilerin isimleri listeye ediliyor.