-BAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE'Yİ UÇURURUZ EVELALLAH ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - 61. Hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Binali Yıldırım için bakanlık bürokratları ve çalışanlar karşılama töreni düzenledi. Ulaştırma Bakanlığındaki törene, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, bakanlık bürokratları ve çalışanları katıldı. Alkışlar eşliğinde karşılanan Yıldırım, buradaki konuşmasında, dün görev devir teslimini Çorum'da yaptıklarını, daha sonra da 61. hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısına katıldığı için Ulaştırma Bakanlığında gerçekleştirilmesi düşünülen programa gelemediğini anlattı. Bugünkü törenin bu nedenle düzenlendiğini söyleyen Yıldırım, karşılama töreninden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılalı tam 4 ay olduğunu anımsatan Yıldırım, Habib Soluk'a bu süredeki hizmetleri için teşekkür etti. ''Biz güzel bir ekibiz'' dediği Ulaştırma Bakanlığının 9 yılda çok önemli işlere imza attığını ifade eden Yıldırım, ''Bu ekiple Türkiye'yi uçururuz evelallah'' diye konuştu. Daha sonra bakanlık makamına geçen Yıldırım, burada da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ''Ustalık'' döneminde var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, karayollarında bu dönemde sıcak karışım asfalt kaplama ve kuzey-güney koridorlarının geliştirilmesine öncelik vereceklerini anlattı. Demiryollarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerinin hayata geçirileceğini, havacılıktaki büyümenin sürdürüleceğini bildiren Yıldırım, ilk etapta lisanslı, daha sonra ise yerli bir uçak imal edileceğini söyledi. Filyos'ta büyük bir liman yapılacağını, 17 bin olan yat bağlama kapasitesinin 50 bine çıkarılmasını hedeflediklerini anlatan Yıldırım, iletişim alanında 9 yılda kat edilen mesafenin çok daha ileriye taşınacağını dile getirdi. Yıldırım, İstanbul ile İzmit arasında Muallimköy'de bir bilişim vadisi oluşturacaklarını, İzmir Urla'da Yüksek Teknoloji Enstitüsünde bilişim merkezi kurduklarını, 2023 yılına kadar her eve 1 gigabite internet hızı götürüleceğini belirtti. -''(BAKAN YARDIMCILIĞI) MÜSAİT ARKADAŞLAR VARSA BEKLİYORUZ''- Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım, bir gazetecinin ''Kabinede rekor kıran bakanlardan birisiniz, işin sırrı ne?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Süre olarak kastediyorsanız doğrudur. 58, 59, 60 ve nihayet 61. hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapıyorum. Bu da istikrarı gösteriyor. Ülkede istikrar, bakanlıkta istikrar. İstikrar olunca kalıcı hizmetler de daha fazla oluyor. Çünkü Ulaştırma Bakanlığının genellikle ömrü, Cumhuriyet hükümetleri döneminde görevde kalma süresi 8,5 aydır. Biz bunu 10 kat artırmış durumdayız. Ulaştırma yatırımları çok zaman alan yatırımlar olduğu için bu süre ne kadar uzun olursa kalıcı hizmetler, vatandaşa yansıyan hizmetler o kadar daha görünür hale geliyor. O bakımdan bu istikrarın faydasını Türkiye bölünmüş yollarda, havacılıkta, demiryollarındaki atılımda, denizcilikteki gelişmelerde bilişim alanında yaptığımız hizmetlerle görme fırsatı buldu.'' Yıldırım, başka bir gazetecinin ''Bakan Yardımcısı olarak düşündüğünüz bir isim var mı?'' sorusuna karşılık esprili şekilde, ''Siz düşünüyorsanız... Şey yapalım'' dedi. Bakan yardımcılarının bakan ile müsteşar arasında bir unvan olarak yer alacağını ve vatandaşın bakanlığa yönelik talep ve şikayetlerini takip ederek bunları bakan ile paylaşacağını anlatan Yıldırım, bakan yardımcısının bakanın yükünü hafifletmeye çalışan siyasi bir kişilik olacağını söyledi. Bakan yardımcılarının aktif milletvekilleri arasından seçilmeyeceğini belirten Yıldırım, ''Ağırlıklı olarak siyasi bir kişilik olacak. Bakanla birlikte başlayıp bakan ile birlikte görevi sona erecek. Bu şartlara uygun müsait arkadaşlar varsa bekliyoruz'' diye konuştu. -''ÇİÇEKLERİ BAYINDIR'DAN ALIRSANIZ''- Yıldırım, başka bir gazetecinin sorusu üzerine, İzmir milletvekili olarak bölgesinde yapacağı hizmetler olacağını belirterek, ''İzmir'e bu işleri yaparken Türkiye'yi ihmal edecek değiliz'' dedi. İzmir'e ve vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, her iki seçmenden birisinin ''AK Parti'' dediğini, İzmir'de partisinin oy artış oranının, Türkiye'dekinin 2,5 katı olduğunu söyleyerek, ''İzmir'deki tek kale devri bitti, İzmir artık çift kale'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, yeni kabineye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de ''Yeni kabineyi değerlendirmek bana düşmez, ben haddimi bilirim. O Başbakanın seçtiği bir ekiptir. Biz tamamıyla tanışıyoruz. Başarılı bir çalışmayı gerçekleştireceğimize de inanıyorum'' dedi. Basın mensuplarının Habib Soluk ile tokalaşmasını istemeleri üzerine Yıldırım, esprili şekilde, ''Biz devir teslimi dün yaptık. Derler ki bunlar her gün devir teslim yapıyor, iş yapmaya zamanı ne zaman buluyorlar?'' şeklinde konuştu. Yıldırım, bugün iş başı yapması dolayısıyla yeni döneme yönelik duygu ve düşüncelerini paylaştığını anlattı. Kendisine ve Soluk'a çiçek sunulması üzerine Yıldırım, İzmir Bayındır'ın ülkedeki çiçekçiliğin merkezi olduğunu belirterek, ''Bundan sonra çiçekleri oradan alırsanız... Biraz daha pahalıya gelir ama...'' şeklinde espri yaptı.