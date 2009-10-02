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Politika

Bakan Yıldırım'dan, Yıldırım Akbulut'a ziyaret

02 Ekim 2009 21:38

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'u, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı köyündeki evinde ziyaret etti.

Bakan Yıldırım, Sivrice Deniz Feneri Kütüphanesi'nin açılışının ardından Küçükkuyu beldesinde yemek yedi.

Yemekten sonra bir arkadaşını ziyaret eden Yıldırım, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un, ilçeye bağlı Nusratlı köyündeki evine gitti.

Burada, Yıldırım Akbulut ve eşi Saime Akbulut'la bir süre görüşen Yıldırım, daha sonra Çanakkale'ye geldi.

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Çanakkale Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, milletvekilleri ve Belediye Meclisi üyeleri hazır bulundu.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın ''Çanakkale'nin Bakanı'' diye hitap ettiği Yıldırım, ''Çanakkaleliler öyle uygun gördü, biz de mahcup olmamak için gayret ediyoruz'' karşılığını verdi.

Kordonboyundaki dolgu alan çalışmasıyla ilgili bilgi veren Gökhan, Bakan Yıldırım'a, ''Bir limana ihtiyacımız var'' dedi.

Gökhan, mevcut limanların, balıkçıların girişi için elverişli olmadığını ve sıkışıklık yaşandığını ifade ederek, yeni liman için ''Akfa Fabrikası'' alanının düşünüldüğünü dile getirdi.

Bunun üzerine Yıldırım, ''Onu bir bütünlük içerisinde, beraber çalışalım. Kordonboyu, rıhtım düzenlemeleri, diğer kısım, hepsini bir bütünlük içinde düşünelim. Bir etüt yapmakta fayda var'' diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra, böbrek rahatsızlığı dolayısıyla Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş'in babası İbrahim Daniş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Yıldırım, hastane ziyaretinin ardından hava yoluyla kentten ayrıldı.

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