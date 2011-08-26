-Bakan Yıldırım'dan bayram trafiği uyarısı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda yolculuk edecek vatandaşlardan trafik kurallara uymalarını, aşırı hız yapmamalarını ve dinlenmeden yola çıkmamalarını istedi. Yıldırım, ''Biz de vatandaşlarımızın seyahatinin huzur içinde, daha fazla güvenlikle yapabilmeleri için her türlü tedbiri aldık'' dedi. Yıldırım, İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi açılışı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'deki belediyelere hibe edilen çöp toplama araçlarının anahtar teslim töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, bayram tatiliyle ilgili soru yöneltilmesi üzerine, 9 günlük bayram tatilinin bu akşam itibariyle başladığını hatırlatarak, uzun bir bayram tatilinin yaşanacağını belirterek, vatandaşların bu zamanı değerlendirmek için çeşitli tatil yerlerine gidip geleceklerini söyledi. Yıldırım, ''Bayramların sevinçten ve neşeden eleme ve kedere dönüşmemesi için vatandaşlarımıza özellikle ricamız yollarda kurallara uysunlar, aşırı hız yapmasınlar, dinlenmeden yola çıkmasınlar. Biz de vatandaşlarımızın seyahatinin huzur içinde, daha fazla güvenlikle yapabilmeleri için her türlü tedbiri aldık'' dedi. Yıldırım, 30 kilometre aralıklarla trafik ekiplerinin kontrol yapacağını, gerekli durumlarda havadan kontrollerin de yapılacağını aktararak, ''Daha da önemlisi 9 gün boyunca yollarda mecbur kalınmadıkça çalışma yapılmayacak. Amacımız kazaları asgari düzeye indirmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir acı, çekmesini önlemek'' diye konuştu. İletişim vergilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmaların sorulması üzerine de buna yönelik çalışmalarının uzun süreden beri devam ettiğini anlatan Yıldırım, ''Sanıyorum önümüzdeki aylarda da Maliye Bakanlığı ile sektör temsilcileri ve bakanlığımızın yöneticileri bir araya gelecek ve bir neticeye varacağız'' dedi.