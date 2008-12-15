Bakan Yıldırım'a göre AKP için sınır yüzde 40

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kriz ortamında seçimlere gidildiğini anımsatarak, AKP'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesinin sorun yaratacağını söyledi.

Milliyet gazetesine konuşan Yıldırım, dünyanın ekonomik krizi, Türkiye'nin ise yerel seçimleri konuştuğunu, bunun bir kayıp olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Ekonomik kriz ortamında yerel seçime gidiyoruz. AKP yeni seçim kazanmış, iktidara gelmişken, kapanma davasıyla karşı karşıya kaldı. Müteahhitlerin önüne para koyduk, iş yapın dedik, “Biraz bakalım” diyorlardı. Kapanma davasıyla 2008’in dört ayını kaybettik.

Üzerine kriz ortamı geldi. Bu iki faktörün ekonomide yarattığı tahribatı iyi anlatmamız gerekecek. Yerel seçimlerde AKP’nin oy oranını yüzde 32-34’e düşürmesi problem olur. Yüzde 40’a kadar sorun olmaz" dedi.



‘Avantajımız, taban’



Yıldırım, şöyle devam etti: "Krizi bahane edip, “AKP ancak, bu yolla gider” diye senaryo yazıyorlar. AKP tabanda çalışıyor. Mesajını doğrudan iletiyor. Ne bakanlıklar, ne başbakanlık iletişim danışmanlıkları almıyoruz.

Belki de almamız gerekir ama biz “Boşuna para vermeyelim” diye düşünüyoruz. Tabanda CHP çalışmıyor, MHP çalışıyor ama onun dili marjinal. DTP ise radikal sol dilini kullanıyor. Eski sol örgütlerin görüşlerini savunmaya devam ediyor.

Güneydoğu’da halk geçim derdinde, sorununun çözümünü bekliyor. Eğer onların dediği gibi halkın “kimlik” sorunu olsaydı, DTP bugünkü durumunda olmazdı."



