-Bakan Yıldırım'a "Yılın siyaset adamı" ödülü İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin son 8 yılda her şeyden önce denizcilikte süper lige çıkan bir ülke olduğunu belirtti. Yıldırım, Deniz Haber Ajansı ve Dünya Gazetesince, Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen ''6. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Ödülleri'' töreninde yaptığı konuşmada, ''Bugün büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, birçok alanda artık denizciler, dünyanın 80-90 ülkesinde birbiriyle doğrudan ilişki kurabiliyorlar, doğrudan meselelerini konuşabiliyorlar. 80'li yılların başında kurulan, benim de mezun olduğum Dünya Denizcilik Üniversitesinin mezunları bugün hemen hemen her ülkede üst düzey denizcilik idaresinin başındalar. Türkiye'de 2 bakan ve müsteşar yardımcıları var. Yani Türkiye Cumhuriyeti kabinesinin yüzde 10'u, Dünya Denizcilik Üniversitesi mezunu, denizci kökenli'' dedi. Yıldırım, Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine işaret ederek, ''Son 8 yılda her şeyden önce denizcilikte süper lige çıkan bir ülke oldu Türkiye. Kara listeden beyaz listeye geçen, denizci kökenli yöneticilerle, uzmanlarla denizcilik idaresini buluşturan ve birçok deniz yapılarının ülkeye kazandırıldığı, denizcilik eğitiminde kat edilen yollar, dünya yat üretiminde marka haline gelen bir ülke ve marinalarıyla, limanlarıyla, uygulanan yap-işlet-devret modelleriyle bu alanda önemli ve verimli hizmetleri başarmış bir Türkiye var'' şeklinde konuştu. Törende Bakan Yıldırım'a Türk Armatörler Birliği Başkanı Şadan Kalkavan tarafından ''Yılın Siyaset Adamı Ödülü'' sunuldu.