Bakan Yıldırım: Youtube Türkiye ile mücadeleye girişti

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, mahkeme kararıyla erişime engellenen paylaşım sitesi Youtube’nin, Türkiye’de hukuki yükümlüklerini yerine getirmemekte ısrar ettiğini belirterek, "Bu site, Türkiye Cumhuriyeti ile mücadeleye girişti ama Türkiye bunu kabul etmeyecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı. Mumcu, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, Türkiye’de internet erişimi ile ilgili özgürlüklerin engellendiğini savundu. Youtube gibi bazı internet sitelerine erişimin engellendiğini, bunun sansürü beraberinde getirdiğini belirten Halıcı, insanların bu durumdan çok rahatsız olduğunu, tepkilerin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Hükümet adına söz alan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, günümüzde bilgiyi en iyi şekilde toplayan ülkelerin ileriye gittiğini, Türkiye’de de bilgi toplumunu güçlendirmek için kendilerinin de çaba sarf ettiğini söyledi. Bilgi toplumunda internetin öneminin yadsınamayacağını anlatan Yıldırım, bu kapsamda hızlı internet erişimini yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

İnternetin ilaç gibi, yararı olduğu kadar zararının bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu nedenle internetin temiz kullanımını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan Yıldırım, internette suç ve suça özendirici yayınların yüzde 98’inin dış kaynaklı olduğunu, bu tehlikeyi önlemek için bazı önlemler almak zorunda olduklarını dile getirdi.

-"HUKUK TANIMAZ BİR PAYLAŞIM SİTESİ"-

Youtube paylaşım sitesinin Atatürk’e hakaret içeren yayınından dolayı, mahkeme kararıyla erişime engellendiğini anımsatan Yıldırım, bunun karşılığında söz konusu sitenin yetkililerinin, cezayı durdurmak için bir üst mahkemeye bile itiraz etme gereğini duymadığını vurguladı.

Yıldırım, söz konusu paylaşım sitesinin birçok ülkede güvenlik belgesi almasına, vergi dairelerine kayıt yaptırmasına rağmen Türkiye’de bunları yerine getirmemekte ısrar ettiğini anlattı.

Türkiye’nin bunu kabul edip boyun eğmeyeceğini belirten Yıldırım, "Bu paylaşım sitesi bir çok ülkede yerli sürüm yapıyor ama Türkiye’de yapmıyor. Yine dünyanın birçok ülkesinde adli makamlarla işbirliği yapıyor ama ülkemizde buna yanaşmıyor. Bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili yayımlanan videonun yayından kaldırılması için arkadaşlarımız girişimde bulundu, telefonlara bile çıkmadılar. Bu kadar hukuk tanımaz siteyi hararetle savunanlar var. Bunu kınıyorum" diye konuştu.

Söz konusu sitenin, IP giriş numaraları aracılığıyla Google’e girişleri de yavaşlatmaya, bu yolla tepkileri artırıp Türkiye’yi dize getirmeye çalıştığını belirten Yıldırım, "Bu site, Türkiye Cumhuriyeti ile bir mücadeleye girişti.

Türkiye asla bu durumu kabul etmeyecektir. Bu paylaşım sitesinin direktiflerine göre tavır almak yerine, bu sitenin hukuk kurallarına saygılı olmasını sağlamalıyız" dedi.