-Bakan Yıldırım YHT'yi test etti ANKARA/KONYA (A.A) - 21.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 23 Ağustos 2011 Salı günü törenle hizmete açılacak Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda incelemelerde bulundu. Treni kullanan Yıldırım, vatandaşların 24 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 07.00'den itibaren Ankara ve Konya'dan YHT seferleri için bilet alabileceklerini söyledi. Trenle hareketinden önce Ankara Garı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, hattın resmi açılışının 23 Ağustos 2011 Salı günü yapılacağını, kendisinin açılış öncesinde hatta bir takım incelemelerde bulunacağını söyledi. Bakan Yıldırım, uzunluğu 309 kilometre olan hatta 300 kilometre/saate kadar sürat yapılabileceğini ancak bu hıza yeni setlerin hizmete girmesiyle ulaşılabileceğini kaydetti. Başlangıçta seyahat süresinin 1 buçuk saat olacağını ifade eden Yıldırım, yeni setlerin devreye girmesiyle bu sürenin 1 saat 15 dakikaya ineceğini dile getirdi. Projenin toplam bedelinin 1 milyar TL olduğunu söyleyen Yıldırım, 2006 yılında başlayan projenin 4 yıl 8 ay gibi bir sürede bitirildiğini hatırlattı. Bakan Yıldırım, hattın tamamlanış süresinin uzun olduğuna yönelik eleştiriler olduğunu anımsatarak, Avrupa'da bu tür hatların en az 5 yılda bitirildiğini vurguladı. Yıldırım, trenin özellikleri ve hat hakkında teknik bilgiler de verdi. Hat boyunca 56 bin 135 tonluk ray kullanıldığını, 805 bin adet travers bulunduğunu, 253 adet yol alt ve üst geçişi olduğunu dile getiren Yıldırım, projenin Türkiye'de ilk defa yerli yüklenicinin taahhütü ile gerçekleştirildiğini, yapı merkezinin tamamen Türk firması olduğunu ifade etti. Türkiye'nin modern demiryolu alt yapısı ve üst yapısı konusunda önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Yıldırım, 8-9 ay önce tamamlanan hattın sertifikasyon döneminin başladığını, bu süre içerisinde hattın güvenilirliğinin test edildiğini belirtti. Hatta adım adım, santim santim ölçümlerin yapıldığını anlatan Yıldırım, ''Piri Reis'' isimli test treni tarafından bütün ölçümlerin yapıldığını, ölçüm sonuçları değerlendirilerek hattın işletmeye açılması konusunda rapor verildiğini kaydetti. Konya'daki gar binasının elden geçirildiğini, yeni bir gar binasının da yapımına başlayacaklarını belirten Yıldırım, Ankara ve Konya'dan 07.00, 11.30, 15.30 ve 18.30 saatlerinde seferlerin gerçekleştirileceğini söyledi. Konya'dan Karaman'a da bağlantılı tren seferlerinin olacağını hatırlatan Yıldırım, trenlerin 356'sı ekonomi ve 55'i business olmak üzere 411 yolcu kapasiteli olacağını ifade etti. Bilet fiyatlarının ekonomide 25 TL, business da ise 35 TL olacağını belirten Yıldırım, Devlet Demiryollarının hattın hizmete girmesi nedeniyle ilk 15 gün bilet fiyatlarını 10 TL olarak uygulayacağını bildirdi. Yıldırım, ''Vatandaşlarımız, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00'den itibaren Ankara ve Konya'dan YHT seferleri için bilet alabilirler'' dedi. -''Kazalara karşı tüm tedbirleri aldık''- Ulaştırma Bakanı Yıldırım, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Çin'de bir yüksek hızlı tren kazası oldu. Bizim hatlarımızda da böyle bir kaza olması muhtemel mi?'' sorusu üzerine Yıldırım, kazalara karşı hızlı trenlerde normal trenlerden daha fazla güvenlik önlemi olduğunu söyledi. Özellikle sinyalizasyon konusunda çalışmaların yapıldığını dile getiren Yıldırım, Devlet Demiryolları'nın Çin'deki kazayı takip ederek alınan bilgiler ışığında Konya hattında bazı denemeler yaptığını anlattı. Türkiye'deki hatlarda bir sinyalizasyon sistemi zafiyeti bulunmadığına dikkati çeken Bakan Yıldırım, kazalara karşı gereken bütün tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Yıldırım, kazalardaki insan faktörünü en aza indirmek için de eğitime önem vererek, moralleri yüksek tutmaya çalışacaklarını söyledi. Bakan Yıldırım, ''Sivas hattı ne zaman bitecek?'' sorusuna, 2015 yılının sonunda bitirileceği, çalışmaların devam ettiği karşılığını verdi. Kars ve Erzurum'a YHT hatlarının da 2023 vizyonunda yer aldığını hatırlatan Yıldırım, bu hatların yapımı konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yıldırım, Konya'ya yılda 3 milyon yolcu taşınmasının planlandığını sözlerine ekledi. -Bakan Yıldırım'dan test sürüşü- Binali Yıldırım, açıklamalarının ardından trene binerek makinist dairesine geçti. Makinist koltuğuna oturan ve yetkililerden trenle ilgili bilgi alan Yıldırım, ''Hayırlı olsun'' diyerek treni kullanmaya başladı. Basın mensuplarının ''Tren kullanması nasıl bir duygu?'' sorusuna Yıldırım, ''Kullanması çok rahat'' cevabını verdi. Makinistlere, ''İlk gün için fena değil, değil mi? Muavin olabilir miyim?'' diye espri yapan Yıldırım, treni Konya'ya kadar kullandı. Yıldırım treni kullanırken 250 kilometre hıza ulaştı. Bakan Yıldırım, yolculuk sırasında bir kuşun trenin ön camına çarpması üzerine de, ''Bu yabancı kuş, bizim kuşlardan değil. İnşallah ilk ve son olur'' dedi. Yıldırım'a, yolculuk boyunca Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk ile TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da eşlik etti.