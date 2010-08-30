-BAKAN YILDIRIM VE CHP'Lİ SAV EGERAY'DA BİRARAYA GELDİ İZMİR (A.A) - 30.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aliağa-Menderes arasındaki raylı sistemin yılda 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini söyledi. Aliağa-Menderes raylı sisteminin güney hattı olan Alsancak-Cumaovası arasındaki bölümün açılışı, törenle gerçekleştirildi. Menderes ilçesindeki Cumaovası istasyonunda düzenlenen açılışta konuşan Yıldırım, Aliağa-Menderes raylı sisteminin Menderes-Alsancak arasında kalan güney kısmında seferlere bugün itibariyle başlandığını belirterek, hizmetin İzmirlilere hayırlı olmasını temenni etti. Projenin TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi olduğunu, iki kurumun kurduğu İZBAN şirketi adıyla ulaştırma hizmetinin yapılacağını kaydeden Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Aliağa-Menderes arasında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecektir. Bu proje Türkiye'de ilktir. İlk olmasının özelliği hem havaalanını şehre bağlayan bir raylı sistem olması, hem de bu uzunlukta, bu kapasitede Türkiye'de ilk raylı sistem olmasıdır. Toplu taşımaya yönelik bir hizmet olması, şüphesiz İzmir'in trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak bir projedir. Aynı zamanda İzmir metrosunun mevcut altyapısıyla da Halkapınar'da entegrasyon sağlayan bir projedir. Bu projeyle İzmirliler daha konforlu, daha rahat bir seyahati yapma imkanına kavuşacak. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle TCDD Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, çok güzel, uyumlu, örnek bir çalışma ortaya koyup İzmirlilere hizmet etmek için zamanla yarıştılar ve bu projeyi hazır hale getirdiler. Projenin Kuzey kısmı, yani Aliağa ile şehir merkezi arasındaki kısmı da 2-2.5 ay içerisinde hazır hale gelecek ve böylece proje tamamlanmış olacak.'' -CHP GENEL SEKRETERİ SAV- Açılışa katılan CHP Genel Sekreteri Önder Sav da projeyi hayata geçiren TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesini tebrik etti. İzmir'de toplu taşımada önemli bir ağın bugün hizmete girdiğini, siyasal iktidar ile yerel yönetimlerin değişik partilerde olmasına rağmen güzel bir örnek sergilediklerini vurgulayan Sav, şöyle dedi: ''Siyasal iktidarla yerel yönetimler değişik siyasi partiler de olabilir ama önemli olan hizmetin halka ulaşmasıdır, hizmetin yapılmasıdır. Bunun çok güzel bir örneğini yaşıyoruz bugün. Ayrı siyasi partilerde olan insanların, hizmette nasıl birleştiklerini görüyoruz. Sağlıklı işbirliği içinde nasıl eser meydana getireceklerini görüyoruz. İzmir trafiğini oldukça rahatlatacak, ulaşımı kolaylaştıracak bir yapılaşma olduğunu görüyorum. Böyle güzel bir hizmetin İzmirlilere sunulmasından büyük mutluluk duydum. TCDD'nin gösterdiği anlayışa ve Büyükşehir Belediye Başkanının katkılarına ve bundan sonra da sürecek dayanışmaya, işbirliğine, halkın hizmetinde yürütülecek çalışmalara teşekkür ediyorum.'' Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Sav, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti ve CHP'li İzmir milletvekilleriyle çok sayıda davetli, Cumaovası'ndan raylı sisteme binerek Alsancak Garı'na geldi. -TRENİN ÖNÜNÜ KESTİLER- Yıldırım ile beraberindekilerin tren yolculuğu esnasında Gaziemir'de bölgeye alt geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, ''Satılık Mahalle'', ''Bakanım bizi kurtar'' pankartı açtılar. İnkılap ve Koşu istasyonları arasındaysa bir grup vatandaş metro hattına girerek, trenin önünü kesti. Ellerindeki ''Alt geçit istiyoruz'', pankartı taşıyan vatandaşlar, bölgeye alt geçit yapılmasını talep ettiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşlara alt geçit yapacaklarını söyledi. Eylemi gerçekleştiren vatandaşlardan birinin trene bindirilerek sorunu anlatması üzerine Kocaoğlu, burayı en kısa sürede bitireceklerini kaydetti. Alsancak Garı'na gelen Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra kontrol merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Buradan tekrar trene binen Yıldırım ile beraberindekiler Halkapınar İstasyonuna gitti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu burada Yıldırım'a metronun 10. yılı anısına plaket verdi.