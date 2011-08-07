-BAKAN YILDIRIM VATANDAŞI TIRAŞ ETTİ AMASYA (A.A) - 07.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Amasya il merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bir berber dükkanına giren Bakan Yıldırım, eline makas ve tarak alarak bir vatandaşı kısa süre tıraş etti. Çeşitli incelemelerde bulunmak ve Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü temel atma törenine katılmak için kente gelen Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti. Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Yıldırım, daha sonra bir boyacıya ayakkabılarını boyattı. 50 yıldır bu mesleği yaptığını belirten boyacının ayakkabısını ateş yakarak boyaması üzerine şaşıran Bakan Yıldırım, boyama işleminin ardından esnafa para vermek istedi. Ayakkabı boyacısının kabul etmemesi üzerine Bakan Yıldırım, ''Olmaz öyle şey'' diyerek cebinden çıkardığı parayı boya sandığının çekmecesine bıraktı. Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine, Amasya'nın sultanlar, şehzadeler şehri olduğunu ifade ederek, kentin Türkiye tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu, Kurtuluş Savaşı ateşinin bu şehirde yakıldığını vurguladı. Bakan Yıldırım daha sonra Ziya Paşa Caddesi'ne geçerek buradaki esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Yıldırım, yoldaki bazı çocukları da sevdi. Bir berber dükkanına giren Yıldırım, burada eline tarak ve makas alarak, tıraş olan Mustafa Kemal Baş isimli vatandaşın kısa süre saçını kesti. Yıldırım, iş yeri sahibi ile de bir süre sohbet etti. Bakan tarafından kısa süre saçı kesilen Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir bakan tarafından tıraş edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Önünden geçtiği bir dondurmacının kendisine iftar sonrası için dondurma ikram etmesi üzerine Bakan Yıldırım'ın, ''Ne kolay ikram ediyorsun. Ramazan tabi biliyorsun'' sözleri çevresindekileri güldürdü. Yıldırım, Minyatür Amasya Müzesi'ni de ziyaret etti, ardından Amasya Belediyesine geçti. Bakan Yıldırım'a esnaf ziyareti sırasında Vali Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Amasya milletvekilleri Naci Bostancı ve Avni Erdemir, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile öteki ilgililer eşlik etti.