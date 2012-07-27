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Yaşam

Bakan Yıldırım: Şartlar elverirse bakım çalışmaları 30 Ağustos'ta bitecek

Yıldırım "FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar 30 Ağustos'ta bitecek" dedi

27 Temmuz 2012 01:58

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbulluların günün büyük bölümünü trafikte geçirmesine neden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının şartlar elverirse 30 Ağustos'ta biteceğini açıkladı. Köprüdeki bakım çalışmalarının daha önce 17 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı.

FSM Köprüsü çalışmalarına ilişkin son gelişmelerle ilgili basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 8 şeritten 4 tanesindeki çalışmalar yarın öğlene kadar tamamlanacak ve o şerit trafiğe verilecek” dedi.

Böylece güney kısımda bulunan şeritlerin tamamının bitmiş olacağını ifade eden Yıldırım, ardından kuzey tarafında çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Yıldırım, köprüde iki şeritte çalışma varken 3 şeridin kapatılmasının teknik bir gerekçeye dayandığını anlattı.

Türkiye'nin dört bir tarafında 4 bine yakın şantiyede çalışmaların devam etiğini söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

“Ancak doğal olarak bu çalışmalardan en fazla kamuoyunu ilgilendiren, en fazla da ses getiren FSM'deki çalışmadır. Buna da şaşmamak lazım. Çünkü İstanbul, Türkiye'nin nüfusunun 5'te birinin yaşadığı şehir. Kaba bir hesapla en az 1 milyon İstanbullu araçlarla köprüden geçiş yapıyor. Burada yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluk çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Hata bularak değil çare bularak iş yapılır. Çare bulmak her yiğidin karı değildir. Arkadaşlarımız çare üreterek, çözüm üreterek çalışmalarını sürüdürüyor” diye konuştu.

 

'Ülkedeki ağır taşıtların yüzde 80'i bu köprüden geçiyor'

 

Sürecin bundan sonra hızlanacağını ifade eden Yıldırım, “17 Eylül'de bitirilmesi öngörülen çalışmalar daha özveri gösterilerek 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak” dedi.

Yıldırım, köprüdeki çalışmaların planlanandan erken tamamlanacak olmasının kolay olmadığına dikkati çekerek, “Kolay bir iş değil. İddialı bir hedef. İnşallah mahcup olmayız. Hava ve iklim şartları da bizden yana olursa sözümüzü yerine getirmiş olacağız. İstanbulluların yaşadığı çilenin daha fazla sürmemesi, bir an önce bitmesi için arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Yıldırım, “24 yaşındaki köprüye bu kadar çalışmaya ne gerek var?” yönündeki eleştirileri de, “FSM dünyadaki her hangi bir köprü değil. Dünyanın hiçbir köprüsünde bu kadar ağır trafik yok. Ülkedeki ağır taşıtların yüzde 80'i bu köprüden geçiyor. Köprüde de taşıt trafiği çok fazla olduğu için mecburen 24 sene içinde bakım onarımını yapma durumunda kaldık” şeklinde yanıtladı.

 

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