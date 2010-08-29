Bakan Yıldırım, Kürtçe 'evet' dedi

T24 - Batman Havaalanı yeni terminal binasının açılışını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, referandum ile ilgili konuşmasında Batmanlılara Kürtçe seslenerek, "Ere ere hezar care ere (Evet evet bin defa evet)" dedi.





Açılış için özel uçak ile Batman'a gelen Bakan Yıldırım yeni terminal binasında Batman Valisi Ahmet Turhan, Batman milletvekilleri, Ahmet İnal, M.Emin Ekmen, kurum müdürleri ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.





Yeni terminal binası girişinde Türkçe ve Kürtçe, 'evet evet bin defa ede' pankartlarıyla karşılan Bakan Yıldırım sevgi gösterileri arasında tören alanına geldi. Törenin açılış konuşmasını yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bişrdal, yeni terminal binası konusunda bilgi verdi. Birdal, Batman yeni terminal binası ile devlet hava yolları işletmesi genel müdürlüğünün işletmiş olduğu hava alanı sayısının 44'e ulaştığını ifade etti. 2009 Ocak ayı bitirilerek işe başlanan yeni terminal binasının 42 Milyon 195 bin lira bedelle ihale edildiğini belirten Birdal, "İçinde bulunduğumuz bu terminal binasının büyüklüğü 20 bin 742 metrekaredir. Ayrıca vip salonu bin 120 metrekare büyüklüğünde itfaiye binası giriş kontrol binası, 350 araçlık otoparkı, 120'ye 165 metre kare apronumuz bulunmaktadır." dedi.





Daha sonra söz alan Batman Valisi Ahmet Turhan bu güzel eserle vatandaşlara güzel hizmetler sunacaklarını belirterek, "ancak bununla kalmayacak. Bu terminal binası Batmanımızın imajı ve gelişiminde çok önemli rol oynayacak. " diye konuştu.





Hava yolunu halkın yolu yapmak için çalışıyoruz



Batmanlılara Başbakandan selam getirdiğini ifade eden Bakan Yıldırım, Başbakanın talimatları doğrultusunda hava yollarını halkın yolu yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Yaptıkları hizmetler ile referandum konularına değinen Bakan yıldırım yaptıkları hizmetlerden muhalefetin rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Bakan Yıldırımın konuşmalarından bazı satır başlıkları şöyle:"Başbakanımızın bize bir talimatı var. Nedir o talimat, 'Hava yolunu halkın yolu yapacaksınız' talimatıdır. Hava yolunu halkın yolu yapmak için hemen çalışmalara başladık. Bu gün on milyon vatandaşımız ilk defa uçağa bindi. 2003 yılında sadece 8 milyon vatandaşımız uçakla seyahat ederken bu gün 41 milyon insanımız uçakla seyahat ediyor. "





Muhalefete verdiğimiz rahatsızlıktan özür dieriz



İnşaatlarda tabela var işin cinsi ruhsatı bilmem neyi en altta da şöyle yazar, çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Şimdi bizde 3 bin 540 şantiyede inşaat tabelalarının altına "Yaptığımız hizmetlerden dolayı muhalefete verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz" yazacağız. Mereto kadar başı dik Batmanlı hemşehrilerim işte gün bu gün 'Ere ere hezar care ere' ne diyoruz 'Evet evet binlerce kez evet' Hava yolunu halkın yolu da yaparız, Türkiye'yi bir baştan bir başa ulaşım, iletişim ve otobanlarla donatırız, ama tıkanan adalet ve demokrasi yollarını da siz açacaksınız. 12 Eylülde tıkanan adalet ve özgürlük yollarını açmaya Batman Hazır mı, herhalde oruç fazla ses çıkmıyor. Adalet yollarını açmaya evet mi. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara dur demeye, demokrasi ve özgürlüğe geç demeye hazır mısınız? Bu yıl çifte bayram kutlayacağız. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ama hemen sonra özgürlük ve demokrasi bayramımız da var. Özgürlük ve demokrasi bayramınızı da tebrik ediyorum"



