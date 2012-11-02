Bakan Yıldırım hızlı tren için tarih verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi inşaatında incelemelerde bulundu.Yıldırım, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni 2013 Eylül ayı itibariyle açılışa hazır hale getireceğiz.'' dedi.

''Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray Projesi'nin aylık şantiye toplantılarını takip etmemdeki amaç, projelerin belirlenen ve taahhüt edilen tarihe yetiştirilmesidir'' diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

''Bir önceki toplantı 29 Eylül'de yapıldı. Bugün 1 Kasım. Bu toplantıyı yapıyoruz. Bu süre içerisinde ilerlemeleri, gelişmeleri, yapılan işleri, yapılamayan işleri değerlendirdik. Özet olarak şu anda İnönü'den Köseköy'e kadar olan kesimde aşağı yukarı işler düzene girmiş durumda. Programı aksatacak ne alt yapıda ne de üst yapıda bir sıkıntı gözükmüyor. Bir-iki güzergah değişikliği gerektiren yerler var. Oralarda da işe başlandı. Bundan sonra da aynı takibi devam ettirirsek, herhangi bir sıkıntı gözükmez. Ama bu bizi rahatlatmasın. Tempomuzu bundan sonra artırarak devam edeceğiz ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni 2013 Eylül ayı itibariyle açılışa hazır hale getireceğiz.''