-BAKAN YILDIRIM DDK RAPORUNU DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatlarını kaybetmesine yol açan helikopter kazasına ilişkin hazırladığı raporun kendilerine ulaşmadığını belirterek, ''Bana garip gelen şey, DDK'nın yargıda olan ve ayrıca defalarca konu hakkında uzmanlıkları tartışma götürmeyen kişi ve kurumlarca yapılmış çalışmanın üzerine hangi uzmanlık marifetiyle böyle bir sonuca ulaştığını herhalde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha açık ve detaylı olarak paylaşacaklardır'' dedi. Polis Meslek Yüksekokulları ile İl Emniyet Müdürlüklerinde akıllı sınıfların kurulmasına ilişkin protokol, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay arasında imzalandı. Yıldırım ve Atalay, Ulaştırma Bakanlığındaki törende soruları yanıtladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadan 4 gün sonra bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta helikopterin uçuş bilgilerinin yer aldığı CPRS cihazının bulunduğu ancak daha sonraki fotoğraflarda bu cihazın söküldüğü ifade edildi. Bu DDK raporuna da yansıdı. Bu kayıp parçalarla ilgili Ulaştırma Bakanlığının yaptığı bir çalışma var mı?'' sorusu üzerine, kazanın olduğu andan itibaren devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğunu, kaza raporunun da yaklaşık 9 ay sonra kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığının tespit edildiğini anımsatan Yıldırım, ancak daha sonraki iddialar üzerine TBMM'de bu konuyla ilgili iki komisyon oluşturulduğunu, 4'er ay süren çalışmalardan sonra bu komisyonların raporlarının da kamuoyuna açıklandığını belirtti. Yıldırım, DDK'nın da bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığını ve hazırlanan raporun kamuoyuna açıklandığını belirterek, şunları söyledi: ''Ancak hepimiz biliyoruz ki, biri hariç kazazedelerin tamamının, kazadan sonra ilk bir saat içerisinde vefat ettiği belirtildi. Bu kazayla ilgili birçok spekülasyon yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Devlet Denetleme Kurulunun raporu henüz bize ulaşmış değil. Kaldı ki konu halen yargıda. Kazazedelerin yakınları ve sayın Genel Başkanın mensup olduğu parti bu konuyu yargıya taşımıştır. Yargı bu konuda gerekli kararı verecektir. Bana garip gelen şey, Devlet Denetleme Kurulunun yargıda olan ve ayrıca defalarca konu hakkında uzmanlıkları tartışma götürmeyen kişi ve kurumlarca yapılmış çalışmanın üzerine hangi uzmanlık marifetiyle böyle bir sonuca ulaştığını herhalde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha açık ve detaylı olarak paylaşacaklardır. Tabii ki kaza olmasını hiç bir zaman arzu etmeyiz. Ama olan kazanlardan da kaza çıkarmanın, bu ülkede görev yapan kamu görevlilerine layık görülen bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum.'' -BAŞBAKANA SUİKAST DÜZENLENECEĞİ İDDİASI- İçişleri Bakanı Atalay da ''MİT'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da suikast düzenleneceğine ilişkin rapor hazırladığı'' yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, ''Doğrulanmış veya açıklanmış bir şey değil. Bizim çalışmamız içinde olan bir konu değil. Bunu spekülatif bir haber olarak değerlendiriyorum'' dedi. ''Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili DDK raporunu hazırladı. İlk bulgular, helikoptere ait bazı parçaların JİTEM tarafından ortadan kaldırıldığı yönünde'' denilmesi üzerine Bakan Atalay, ''Bana gelen böyle bir bilgi yok veya bana sorulan bir soru da yok'' diye konuştu. Tahliye edildikten sonra kaçan terör örgütü Hizbullah üyeleriyle ilgili bir gelişme olup olmadığının sorulmasına karşılık Atalay, ''Yoğun şekilde çalışıyoruz. Önemli ekiplerimiz çalışıyor, yetkili arkadaşlar, ekiplerimiz alanda'' yanıtını verdi. ''Hizbullahçıların saklandıkları evde kadın kılığına girdikleri söyleniyor'' denilmesi üzerine de Atalay, ''Yok arkadaşlar'' dedi. -''TÜRKİYE BÖYLE BİR ANAMUHALEFET PARTİSİNE, BÖYLE SİYASETÇİLERE LAYIK DEĞİL''- İçişleri Bakanı Atalay, ''CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın, Başbakan Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdiniz. Bir özür bekliyor musunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını, İstanbul'da kendi semtiyle anarak, harem ağalığıyla bağdaştırır ifadeler kullanmak fevkalade büyük bir ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve büyük bir terbiyesizliktir. Son zamanlarda CHP'nin sözcülerinin üslubunda bu seviyesizliğe çok rastlıyoruz. Anamuhalefet partisi çok önemli bir kurumdur. Türkiye gibi büyük bir ülkede de böyle olması gerekir, biz öyle bekleriz. Böyle bir partinin TBMM'deki en önemli görüşmesi de dahil bütün platformlarda sürekli böyle spekülatif, hakaret içeren ifadeler kullanması üzücüdür. Bu, partinin ciddi bir söyleminin, politikasının, ülkemiz için hiç bir projesinin, bir Türkiye vizyonunun olmadığını gösterir. Bu, günübirlik polemiklerle siyaset üretmektir. Bir Anamuhalefet partisinin genel başkan yardımcısı herhalde hangi konumda olduğunu da bilmiyor. Fevkalade cahil, cahilce, hiç bir tarih bilgisi de olmadan çok yüzeysel, çok ayıplanacak, kınanacak bir tavır içerisinde, ciddiyetsizce bu ifadeleri kullanıyor. Bunlardan biz bir şey kaybetmeyiz. Başbakanımız da bir şey kaybetmez. Bu sadece kendi seviyelerini daha da düşürür, hem Anamuhalefet partisinin hem bu ifadeyi kullanan genel başkan yardımcısının. Türkiye böyle bir Anamuhalefet partisine, böyle siyasetçilere layık değil, Türkiye için üzülmek lazım.'' Aynı soruyu yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Yıldırım da ''Herhalde arkadaş son zamanlardaki bu televizyon dizisini fazla izlemiş. Ondan etkilenmiş'' dedi.