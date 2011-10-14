-Bakan Yıldırım: "AB, önce samimiyet testinden geçmelidir'' İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''AB'den beklentimiz 1996'da imzalanan Gümrük Birliği'nin gerektirdiği taahhütleri daha fazla geciktirmeden uygulamasıdır. AB, önce samimiyet testinden geçmelidir'' dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nce (DEÜ), Ulaştırma Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'nun desteğiyle düzenlenen ''Ulaştırma Sektöründe Serbestleşme, Rekabet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu'', DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşa seçme şansı tanıyan rekabet ve serbestleşmenin başlı başına çok önemli bir konu olduğunu, bunun yanında, ulaştırma sektörünün serbestleştirilmesinin de son yıllarda Türkiye ve dünyada gittikçe önemi artan bir konu haline geldiğini söyledi. Türkiye'de ulaştırma alanında son 9 yılda, Amerika ve Avrupa'da uygulanan hizmet sektöründeki kriterlerle serbestleşme adına çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini, özellikle havacılık sektöründe 2003'te 8,5 milyon olan hava yolcusu sayısının 52 milyona ulaştığını belirten Bakan Yıldırım, 24 havalimanı sayısının 47'ye, Anadolu'nun her tarafına tarifeli seferler yapan firma sayısının da 7'ye yükseldiğini hatırlattı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın da bu süreçte kendini yenilediğini ve THY'nin yolcu sayısının yıllık 30 milyona ulaştığını kaydeden Yıldırım, ''Tekel hakkı olan THY de bu kararımızdan sonra ciddi rahatsız oldu. 'Bayrak taşıyıcı şirketimiz batırılmak isteniyor. Bu bakan karar verdi bizi batıracak' dendi. Bayrak taşıyıcımızın sektördeki payı yüzde 50'ye inmiş, taşıdığı yolcu sayısı 30 milyona ulaşmış. Kaybeden yok, firmalar kazanıyor. Vatandaş hayli hayli kazanıyor'' dedi. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini de değerlendiren Bakan Yıldırım, bu süreçte yarım asra yaklaşıldığını, ancak Gümrük Birliği'nde verilen taahhütlerin halen yerine getirilmediğini dile getirdi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, şöyle konuştu: ''AB'den beklentimiz 1996 Gümrük Birliği'nin gerektirdiği taahhütleri daha fazla geciktirmeden uygulamasıdır. AB, önce samimiyet testinden geçmelidir. Verdiğiniz sözlerine yerine getirin, ondan sonra adımlarımızı atalım. Biz nasıl emin olacağız AB'ye bütün eşit haklarıyla ortak olacağımıza. Bunun ispatı Gümrük Birliği vecibelerinin yerine getirilmesidir. Türk milleti bunu bekliyor.'' Gümrük Birliği taahhütlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye'den giden taşıma filolarının uluslararası geçiş bölgesinde haksızlığa ve keyfi uygulamalara maruz kaldığını dile getiren Yıldırım, ''Bunlar masum şeyler değil. Arka planında Türkiye'nin gelişen, büyüyen kaliteli taşımacılık filosunun bir şekilde frenlenmesi, piyasada etkinliğinin azaltılması amaçlanıyor. Adil, dürüst olmak mecburiyetindeyiz'' dedi.