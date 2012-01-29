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Politika

Bakan Yazıcı'nın zor anları

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda katıldığı 5’inci...

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda katıldığı 5’inci Kardan Adam Şenliği'nde karda kayarak sırt üstü düştü. Bakan Yazıcı'yı korumalar yerden kaldırdı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Rize’nin Ayder Yaylası’nda düzenlenen 5’inci Kardan Adam Şenliği'ne katıldı. Bakan Yazıcı ve Kılıç, şenlik alanında coşkulu kalabalığın alkışları ile karşılandı. Sahneye doğru yürüyen iki bakan kardan dolayı kayganlaşan zeminde oldukça zorlandı. Bakan Yazıcı, bu sırada kayarak sırt üstü düştü. Korumaların yerden kaldırdığı Bakan Yazıcı, ardından yine sendeledi. Bu kez korumalar Bakan’ı iki kolundan sıkıca tuttu.


Ayder Davos’u 10’a katlar

Şenlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bakanı olmaktan, hükümetinde görev yapmaktan gurur duyduğunu belirttiği Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyledi. Ak Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın Ayder Yaylası’nı Davos’a benzettiğini hatırlatan Kılıç, “Ayder’i Davos’a benzetmek Ayder’e haksızlık olur. Burası Davos’u 10’a katlar. Bundan sonra Davos benzetmesi yapmıyoruz. Biliyorsunuz Başbakanımız da 'Bir daha Davos’a gitmem' diyor. Ama Ayder’e gelecek. Başbakanımız Ayder’e gelmeden önce Ayder’e ne lazımsa getireceğiz. Telesiyej ve kayak merkezi ile Ayder’i kayak turizminin marka yerlerinden biri haline getireceğiz. Buna inanın, bize güveninö dedi. Bakan’ın konuşması sırasında sahne önüne gelen bir vatandaş bakan Kılıç’a, “Hastam var bir ambulans lazımö deyince Bakan Kılıç, “Hasta var galiba, ambulans çıkışa gelsinö anonsu yaptı.


250 bin kişi yurt dışına kayağa gidiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise, “Türkiye dünyanın en güzel coğrafyasında. Rize Türkiye'de en güzel illerden biri. Ayder de Rize’nin nazar boncuğudur. Bu güzellik hiçbir yerde yok. Burası Davos’u 10’a katlayacak. Kayak tesislerinin sporculara hizmet sunacak şekilde gerçekleşmesi halinde bölgenin ticari ve ekonomik potansiyeli artacaktır. Türkiye’de yılda 250 bin kişi kayak için yurt dışına çıkıyor. Bizim bu kadar güzel mekanlarımız varken insanlarımız neden dışarı gitsin? Onun için bölgeye hizmet sunacağızö diye konuştu. 



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